Почему так быстро ржавеют современные автомобили с оцинкованным кузовом

Оцинковка кузова действительно хорошая профилактика появления ржавчины на металле. Тонкий слой цинка, толщиной от 2 до 15 мкм, наносится на кузов различными способами, от которых, собственно, и зависит срок гарантии от сквозной коррозии. Однако, какой бы ни была оцинковка — она не является панацеей. Рано или поздно, из-за разрушения или нарушения цинкового слоя, очаги ржавчины появляются и на дорогих автомобилях, и на дешевых.
Горячая оцинковка является самой лучшей обработкой металла. Но и далеко не самой дешевой. Кузова автомобилей опускают в разогретую от 500 до 4000 градусов ванну с цинком, благодаря чему на поверхности металла образуется защитный слой толщиной от 10 до 15 мкм. Данным способом оцинкованы кузова автомобилей Volkswagen, Audi, Porsche, Volvo, Ford и многие другие.
Наиболее популярная среди автопроизводителей оцинковка — гальваническая. Слой цинка наносится благодаря погружению кузова в цинкосодержащий электролит, через который пропускают ток. В этом случае толщина цинкового защитного слоя составляет от 2 до 10 мкм. Данный способ используют для обработки автомобилей Volkswagen, Toyota, Lexus, Honda, Peugeot, Renault и прочих.
Бюджетные же модели, например, некоторых китайских производителей, получают защитный слой довольно простыми и недорогими способами: нанесением грунта с цинковым порошком и использованием цинкрометалла, который покрывают цинковой грунтовкой еще на стадии проката. Плюс — дешево, а минус — маломальское повреждение слоя лакокрасочного покрытия приведет к стремительному ржавлению металла.
Однако ржавчина может появиться раньше времени и на автомобилях, кузова которых оцинкованы более дорогими методами. И причин тому несколько.
Одной из причин появления ржавчины может быть некачественный ремонт кузовных деталей. Из-за деформации металла, защитный цинковый слой повреждается, а его восстановлению не все ремонтники уделяют должного внимания. В результате через пару лет в месте ремонта кузова начинает отслаиваться краска, и появляются очаги коррозии.
Довольно часто коррозия наблюдается на колесных арках. Это связанно с тем, что именно они подвержены высоким нагрузкам во время движения автомобиля по дорогам общего пользования, когда на них приходится основной удар реагентов и влаги. Для защиты арок используют подкрылки. Однако о том, как правильно их устанавливать и какое крепление при этом необходимо использовать, знают не многие. Чаще всего, вместо пластикового крепежа, подкрылки прикручивают обычными саморезами, которые никак не защищены. Под воздействием агрессивной среды, болты быстро начинают ржаветь, становясь причиной коррозии внутренней части крыла.
Причиной же появления коррозии на днище автомобиля является банальный простой. Другими словами, если машина используется часто, то окисел на металле снимается естественным способом, как пескоструем. Но стоит автомобилю постоять пару недель, как голый полированный металл начинает рыжеть. Процесс ускоряется при плюсовых температурах. Поэтому антикоррозийной обработке днища надо уделять особое внимание. Контролировать целостность покрытия и, при необходимости, восстанавливать его.