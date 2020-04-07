Почему так быстро ржавеют современные автомобили с оцинкованным кузовом

Оцинковка кузова действительно хорошая профилактика появления ржавчины на металле. Тонкий слой цинка, толщиной от 2 до 15 мкм, наносится на кузов различными способами, от которых, собственно, и зависит срок гарантии от сквозной коррозии. Однако, какой бы ни была оцинковка — она не является панацеей. Рано или поздно, из-за разрушения или нарушения цинкового слоя, очаги ржавчины появляются и на дорогих автомобилях, и на дешевых.

Горячая оцинковка является самой лучшей обработкой металла. Но и далеко не самой дешевой. Кузова автомобилей опускают в разогретую от 500 до 4000 градусов ванну с цинком, благодаря чему на поверхности металла образуется защитный слой толщиной от 10 до 15 мкм. Данным способом оцинкованы кузова автомобилей Volkswagen, Audi, Porsche, Volvo, Ford и многие другие.

Наиболее популярная среди автопроизводителей оцинковка — гальваническая. Слой цинка наносится благодаря погружению кузова в цинкосодержащий электролит, через который пропускают ток. В этом случае толщина цинкового защитного слоя составляет от 2 до 10 мкм. Данный способ используют для обработки автомобилей Volkswagen, Toyota, Lexus, Honda, Peugeot, Renault и прочих.