Официально раскрыты подробности о новом Opel Mokka

Фото: Opel
Компактный кроссовер Opel Mokka в скором времени готовится сменить поколение. Модель, когда-то пользовавшаяся успехом в России, ждут большие перемены. Ранее стало известно, что паркетник переедет на новую платформу концерна PSA. Теперь же, как выяснил портал «АвтоВзгляд», официально раскрыты новые подробности о модели.

Пресс-служба немецкого бренда опубликовала первый тизер Opel Mokka грядущей генерации. А вместе с тем раскрыла сроки начала производства модели. Новинка встанет на конвейер в четвертом квартале 2020 года, а старт ее продаж намечен на начало 2021-го.

Кроме того, из названия исчезнет литера X. И авто обретет прежнее имя, как в старые добрые времена, когда в 2012 году на рынок вышел «Мокка» первого поколения.

Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», новый Mokka построят на платформе EMP1, разработанной инженерами концерна PSA. К слову сказать, на этой же «тележке» французы возвели субкомпактный Peugeot 208.

Моторная линейка кроссовера пока держится в секрете, но уже известно, что наравне с автомобилями, оснащенными классическими двигателями внутреннего сгорания, на старте продаж будет представлена модель на электротяге.

Отметим, что не стоит исключать, что Opel Mokka новой генерациии вернется в Россию. Но, скорее всего, автомобиль прибудет к нам, как обычно, с большим опозданием. И, конечно, в ассортименте будут только ДВС: «зеленые» авто у нас малопопулярны.

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22 апреля 2020
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