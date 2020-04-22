Официально раскрыты подробности о новом Opel Mokka

Пресс-служба немецкого бренда опубликовала первый тизер Opel Mokka грядущей генерации. А вместе с тем раскрыла сроки начала производства модели. Новинка встанет на конвейер в четвертом квартале 2020 года, а старт ее продаж намечен на начало 2021-го.

Кроме того, из названия исчезнет литера X. И авто обретет прежнее имя, как в старые добрые времена, когда в 2012 году на рынок вышел «Мокка» первого поколения.

Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», новый Mokka построят на платформе EMP1, разработанной инженерами концерна PSA. К слову сказать, на этой же «тележке» французы возвели субкомпактный Peugeot 208.