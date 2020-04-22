Официально раскрыты подробности о новом Opel Mokka

Пресс-служба немецкого бренда опубликовала первый тизер Opel Mokka грядущей генерации. А вместе с тем раскрыла сроки начала производства модели. Новинка встанет на конвейер в четвертом квартале 2020 года, а старт ее продаж намечен на начало 2021-го.
Кроме того, из названия исчезнет литера X. И авто обретет прежнее имя, как в старые добрые времена, когда в 2012 году на рынок вышел «Мокка» первого поколения.
Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», новый Mokka построят на платформе EMP1, разработанной инженерами концерна PSA. К слову сказать, на этой же «тележке» французы возвели субкомпактный Peugeot 208.
Моторная линейка кроссовера пока держится в секрете, но уже известно, что наравне с автомобилями, оснащенными классическими двигателями внутреннего сгорания, на старте продаж будет представлена модель на электротяге.
Отметим, что не стоит исключать, что Opel Mokka новой генерациии вернется в Россию. Но, скорее всего, автомобиль прибудет к нам, как обычно, с большим опозданием. И, конечно, в ассортименте будут только ДВС: «зеленые» авто у нас малопопулярны.