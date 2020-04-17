Где искать проблему, если начал перегреваться мотор

Перегрев может аукнуться серьезными проблемами с мотором. Одна из причин повышения температуры — так называемое завоздушивание контура охладительной системы из-за того, что не хватает жидкости, или где-то происходит ее утечка. Проверить не сложно: достаточно несколько раз сжать один из резиновых патрубков — ведущего к радиатору или отходящего от него. Если в системе есть воздух, то он будет издавать булькающие звуки. Надо быть осторожным: желательно такую проверку устраивать на незаведенном холодном двигателе.
Вторая причина, наличие которой легко проверить — неработающий вентилятор охлаждения. Чаще всего вентилятор приводится в движение через вискомуфту. Она-то и может выйти из строя. Как проверить? Если датчик показывает, что температура поднялась выше нормы, а вентилятор неподвижен или вращается еле-еле, значит дело, скорее всего, именно в вискомуфте. В случае с электрическим вентилятором, вероятно, вышел из строя отвечающий за включение датчик температуры.
Эффективность охлаждающей системы снижается, если радиатор обрастает снаружи грязью. Чаще всего такая картина наблюдается у внедорожников, используемых по прямому их назначению. Нередко много пыли скапливается между радиатором охлаждения двигателя и конденсатором кондиционера, конечно, в том случае, если они конструктивно расположены друг за другом.
Еще неплохо бы проверить уровень масла. Причиной перегрева может стать его критически низкий уровень. Но при этом не стоит ждать, когда загорится лампочка давления. Это происходит, когда масляный насос, очевидно, «умер» либо если смазки практически нет в системе. К слову сказать, последняя ситуация влечет за собой скоротечное развитие событий, катастрофических для двигателя.
Виновником перегрева движка может стать и «полетевший» термостат — маленькая, но крайне важная деталь, управляющая потоком антифриза. Задача его проста: не пускать жидкость в радиатор, пока мотор не прогрелся до нужной температуры и, наоборот, открывать клапан, ведущий к радиатору, когда «сердцу» автомобиля требуется охлаждение.
Понять, срабатывает ли термостат, просто: когда мотор прогрелся, антифриз должен начать поступать в радиатор, а значит патрубок, ведущий к нему, станет горячим. Автомобилисты старой школы проверяли (и сейчас проверяют) термостат, сняв его и положив в закипающую воду, при этом отслеживая работу клапана или клапанов, если их два.
Кроме того, корнем зла может стать неисправная помпа — насос, гоняющий жидкость по контурам. В ней от износа может разрушиться крыльчатка либо начнет протекать прокладка. А может произойти и то, и другое одновременно.