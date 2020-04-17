Где искать проблему, если начал перегреваться мотор

Перегрев может аукнуться серьезными проблемами с мотором. Одна из причин повышения температуры — так называемое завоздушивание контура охладительной системы из-за того, что не хватает жидкости, или где-то происходит ее утечка. Проверить не сложно: достаточно несколько раз сжать один из резиновых патрубков — ведущего к радиатору или отходящего от него. Если в системе есть воздух, то он будет издавать булькающие звуки. Надо быть осторожным: желательно такую проверку устраивать на незаведенном холодном двигателе.

Вторая причина, наличие которой легко проверить — неработающий вентилятор охлаждения. Чаще всего вентилятор приводится в движение через вискомуфту. Она-то и может выйти из строя. Как проверить? Если датчик показывает, что температура поднялась выше нормы, а вентилятор неподвижен или вращается еле-еле, значит дело, скорее всего, именно в вискомуфте. В случае с электрическим вентилятором, вероятно, вышел из строя отвечающий за включение датчик температуры.