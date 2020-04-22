Как быстро и своими руками избавиться от потертостей на коже и велюре в салоне авто

Автомобиль сегодня устроен так, что к завершению трехлетнего кредита абсолютное большинство автовладельцев горит желанием с ним расстаться. И дело тут не столько в «надоел» или начал ломаться — любая машина при бережной эксплуатации и качественном сервисе прослужит и пять, и десять лет — сколько в глобальной потере товарного вида. Глаза бы на него не смотрели!

Кузов покрыт паутиной царапин, фары светят плохо, стекла затерлись. Но это полбеды, ведь внешний вид авто водитель обозревает не так часто. Главная беда — салон. Увы, через два-три года все детали интерьера покрыты царапинами, кожа порвалась, потерлась и пошла волной, а в иногда еще и потрескался пластик от палящего солнца. Кошмар, мусор, пора на свалку, вернее, следующему владельцу. А вам, дорогой наш покупатель, добро пожаловать в автосалон, кредитный договор уже заждался.

Это пейзаж последних лет, который сегодня выглядит счастливым сном. Все, баста, закончилось время необдуманных покупок. Единственное, чему нас уже научил коронавирус — это беречь то, что имеем. Жестко, даже жестоко, но действенно. Покупая следующий автомобиль, будем семь раз отмерять, прежде чем расписаться на бумажке. Да и кредиты, ставшие неотъемлемой частью жизни россиян, будут раздавать уже не так отчаянно. Платежеспособность вернется в широкие массы не скоро. Картина грустная, зато честная. А раз поменять всё одним махом не выйдет, значит, нужно заниматься ремонтом. Причем, своими, а не чужими руками.