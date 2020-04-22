Как быстро и своими руками избавиться от потертостей на коже и велюре в салоне авто

Автомобиль сегодня устроен так, что к завершению трехлетнего кредита абсолютное большинство автовладельцев горит желанием с ним расстаться. И дело тут не столько в «надоел» или начал ломаться — любая машина при бережной эксплуатации и качественном сервисе прослужит и пять, и десять лет — сколько в глобальной потере товарного вида. Глаза бы на него не смотрели!
Кузов покрыт паутиной царапин, фары светят плохо, стекла затерлись. Но это полбеды, ведь внешний вид авто водитель обозревает не так часто. Главная беда — салон. Увы, через два-три года все детали интерьера покрыты царапинами, кожа порвалась, потерлась и пошла волной, а в иногда еще и потрескался пластик от палящего солнца. Кошмар, мусор, пора на свалку, вернее, следующему владельцу. А вам, дорогой наш покупатель, добро пожаловать в автосалон, кредитный договор уже заждался.
Это пейзаж последних лет, который сегодня выглядит счастливым сном. Все, баста, закончилось время необдуманных покупок. Единственное, чему нас уже научил коронавирус — это беречь то, что имеем. Жестко, даже жестоко, но действенно. Покупая следующий автомобиль, будем семь раз отмерять, прежде чем расписаться на бумажке. Да и кредиты, ставшие неотъемлемой частью жизни россиян, будут раздавать уже не так отчаянно. Платежеспособность вернется в широкие массы не скоро. Картина грустная, зато честная. А раз поменять всё одним махом не выйдет, значит, нужно заниматься ремонтом. Причем, своими, а не чужими руками.
С пластиком все более или менее понятно — его можно отполировать. Но что делать с кожей и, особенно, с тканевой отделкой, которая спустя пару лет уже похожа на половую тряпку. Сколько не чисти — подтеки останутся. Никакая «химия» уже не берет. Тоже можно сказать и про торпедо: царапины не уйдут, а трещины не зарастут, какой целительной присадкой не поливай. Требуется более современный и технологичный подход.
Повреждения кожи, потертости на руле и мелкие царапинки на торпедо можно убрать с помощью жидкой кожи — искусственного полимера, который легко и просто заполняет поврежденные участки. Предварительно обезжирив и заполировав поверхность наждачной бумагой марки 2500, наносим жидкую кожу слой за слоем, дожидаясь высыхания каждого. Губка для мыться посуды поможет создать похожий рельеф.
Но самый интересный и куда более простой способ глобально исправить беды запущенного салона — это самоклеющаяся алькантара. Ее делают из тонкого слоя полиэстерового волокна, покрытого полиуретаном. Полученный материал обрабатывают наждачкой, чтобы ворс поднялся и, вуаля, искусственная замша готова. Алькантара на ощупь от замши отличается, но она очень стойкая к прикосновению, уверенно держится против солнца и мороза и легко чистится. Но самое главное — она очень проста в применении. Именно поэтому ее так часто используют в тюнинг-ателье.
Итак, поврежденную деталь нужно снять и промыть, тщательно обезжирить. Теперь самое время заняться кройкой: вырезаем по снятой мерке, оставляя край в два сантиметра. Этого хватит и на линию сгиба, и на качественный зацеп. Несмотря на то, что материал уже имеет клеевую основу, необходимо заранее приобрести прозрачный акриловый клей для обработки краев. Выполнять работу по оклейке даже мелких деталей лучше вдвоем — ткань нужно натягивать.
Самоклеющаяся алькантара позволит отремонтировать и дверные карты, и пластиковые детали, и даже кресла: разобрав сиденье, можно аккуратно и достаточно быстро восстановить поврежденные элементы, причем материал будет держаться очень долго, несмотря на постоянный контакт с пятой точкой водителя или ремнем безопасности. Отдельная песня — потолок. Черное приятное на ощупь «небо» ранее было доступно только владельцам премиальных автомобилей и особых серий, а теперь может красоваться даже на подержанной машине самого низкого ценового сегмента. И все это — алькантара.
С каждым годом простых решений для ремонта и тюнинга автомобиля становится все больше, они дешевеют с каждым часом. Важно лишь узнать о них, и не постесняться попробовать. Большинство из таких, как алькантара материалов крайне просты и понятны в использовании, никаких сверхзнаний для их применения не требуется. Только время и уверенность в себе.