Названа дата российского дебюта обновленного Renault Kaptur

Паркетник Renault Kaptur в процессе обновления перекочует на модернизированную платформу Global Access (она же B0). На этой же «тележке», к слову сказать, построен кроссовер Arkana. Последний, кстати, поделился с «Каптюром» еще и 150-сильным турбомотором объемом 1,3 л., агрегатированным с вариатором и системой полного привода.

Впрочем, никуда не денется и 1,6-литровый движок мощностью 114 л. с. А вот с «атмосферником», развивающим до 143 «лошадей», модель распрощается. Внешне автомобиль практически не изменится, если не считать колесных дисков свежего дизайна и новых цветовых решений. Зато салон перелицуют радикально. Кроме того, автостроитель обещает расширить список оборудования и добавить опций.

По данным из собственных источников портала «АвтоВзгляд», рестайлинговый Renault Kaptur дебютирует 21 мая 2020 года. Авто покажут в формате онлайн-трансляции, что во время «коронавирусных» ограничений уже стало нормой. Какие ценники повесят на новинку, станет известно, скорее всего, тогда же — во время презентации. А сегодня кроссовер оценивается в 945 000 рублей (прайс на автомобиль 2019 года производства).