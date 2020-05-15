Зачем на самом деле в Москве создан интернет-сервис обжалования «коронавирусных» штрафов

По данным Дептранса, на дорогах Москвы днем фиксируется сейчас по 1,7 млн. машин. Из них 3%, как сообщил в телеграмм-канале департамента его глава Максим Ликсутов, не имеют цифрового пропуска. Это значит, что нарушителей, которых МАДИ должна «обилетить» на 5000 рублей (по ст.3.18.1 КоАП Москвы), набирается по 51 000 ежедневно.

Для иллюстрации масштабов явления скажем, что в докоронавирусные времена примерно такое же количество штрафов в Москве ежедневно выписывали с помощью камер автоматической фиксации «за скорость». Только если самое массовое нарушение скоростного режима (превышение свыше 20 км/ч) «стоит» 250 рублей штрафа — с учетом 50-процентной скидки, то езда без цифрового «аусвайса» расценивается? повторимся, в 5000 рублей.

Сложно поверить, что у нас в городе и окрестностях обитает аж 50 000 автовладельцев-олигархов, которые могут себе позволить легко и непринужденно ежедневно «отстегивать» по «пятерке» по счетам от МАДИ. Если бы подобное практиковалось на самом деле, страшно представить, какой вой поднялся бы в соцсетях по этому поводу.