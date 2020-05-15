Зачем на самом деле в Москве создан интернет-сервис обжалования «коронавирусных» штрафов

По данным Дептранса, на дорогах Москвы днем фиксируется сейчас по 1,7 млн. машин. Из них 3%, как сообщил в телеграмм-канале департамента его глава Максим Ликсутов, не имеют цифрового пропуска. Это значит, что нарушителей, которых МАДИ должна «обилетить» на 5000 рублей (по ст.3.18.1 КоАП Москвы), набирается по 51 000 ежедневно.
Для иллюстрации масштабов явления скажем, что в докоронавирусные времена примерно такое же количество штрафов в Москве ежедневно выписывали с помощью камер автоматической фиксации «за скорость». Только если самое массовое нарушение скоростного режима (превышение свыше 20 км/ч) «стоит» 250 рублей штрафа — с учетом 50-процентной скидки, то езда без цифрового «аусвайса» расценивается? повторимся, в 5000 рублей.
Сложно поверить, что у нас в городе и окрестностях обитает аж 50 000 автовладельцев-олигархов, которые могут себе позволить легко и непринужденно ежедневно «отстегивать» по «пятерке» по счетам от МАДИ. Если бы подобное практиковалось на самом деле, страшно представить, какой вой поднялся бы в соцсетях по этому поводу.
К тому же, только самый ленивый автомобилист, интересующийся темой цифровых «аусвайсов» в Москве не осведомлен о том, что штрафовать в автоматическом режиме по упомянутой статье 3.18.1 КоАП Москвы запрещает уже КоАП России. И что абсолютно все «камерные» штрафы за отсутствие «собянинских пропусков» могут быть элементарно обжалованы и отменены в судах.
Значит, скорее всего, МАДИ штрафует не всех подряд из этой 50-тысячной армии ежедневно нарушающих карантинные порядки, а выборочно, — по какому-то внутриведомственному произволу. Что вбивает самый настоящий осиновый кол в видимость законности всей этой истории с автоматическими штрафами за коронавирусную «административку».
Сопоставив эти факты, становится понятно, зачем на самом деле Дептранс Москвы услужливо «прикрутил» к порталу mos.ru и avtokod свой сервис по обжалованию штрафов за отсутствие цифровых «аусвайсов». Цинично оговорившись при этом, что заявление гражданина на обжалование — еще не гарантия отмены штрафа.
Идея подчиненных Ликсутова понятна: чтобы незаконно «обилеченные» автомобилисты массово не выносили сор из московской «избы» в федеральные суды, их справедливое возмущение направляют в ватную стену безликого карманного интернет-сервиса.
Уже сейчас ясно, что это «обжалование» работает лишь в случае формальных ошибок системы автоматической фиксации. Не зря же Дептранс оперативно пообещал отменить все 5000-е штрафы, выписанные из-за ошибок и описок автомобилистов, допущенных ими при оформлении «документа» на свои машины.
Тут, кстати, тоже вообще не очень понятно, как именно отмена штрфных постановлений будет осуществляться? То ли Дептранс сам уже все эти «косяки» видит и сам все, что нужно отменит, то ли автовладельцы, получившие незаконные «письма счастья» по 3.18.1 КоАП Москвы, должны лично обращаться в МАДИ с челобитной о высочайшем снисхождении?
Никаких разъяснений на эту тему от Дептранса не поступало. И это вполне объяснимо. Там же работают не полные дураки, а люди соображающие. Они понимают: чем больше подробностей о системе автоматических штрафов для автомобилистов Москвы они выдадут публике, тем больше вопросов и претензий возникнет у способных думать граждан к этому незаконному, по сути своей, механизму.