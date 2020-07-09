Какой мотор получит самый мощный Hyundai Tucson

До дебюта Hyundai Tucson свежей генерации, по некоторым данным, осталось ждать всего несколько месяцев: скорее всего, новинку, в которой, по слухам, от предшественника останется только имя, представят осенью 2020 года. По данным корейского издания TheKoreanCarBlog, после этого поклонникам марки представят паркетник в экстремальной версии N. Правда, не сразу: разработка, вероятно, займет пару лет.

Зажигательный Tucson N, похоже, вооружат новым 2,5-литровым наддувным мотором мощностью не менее 340 л. с. Для разгона до первой сотни на спидометре авто будет достаточно 6 с. В конкуренты будущей новинки эксперты уже определили Audi SQ5.

Кстати, Hyundai Tucson N станет вторым представителем SUV-класса в спортивном семействе бренда. До него свет увидит компактный паркетник Kona N. Последний будет приводиться в движение турбодвижком на 2 л в сочетании с восьмиступенчатым «роботом» с двойным «​​мокрым» сцеплением и системой полного привода.