Как женщины-водители дурят инспекторов ГИБДД

ЧИСТО ЖЕНСКАЯ ПРИЧИНА

Другой «форумчанке» грозило менее разорительное наказание — ее остановили за превышение скорости почти на 40 км/ч. Может, она и не хотела обманывать сотрудника, просто воспользовалась ситуацией: ей избежать наказания помогли «те самые» дни. «И почему их называют критическими, если они так выручают иной раз», — шутит автомобилистка.

Менструация застала ее врасплох, когда она ездила по рабочим делам. Прокладки под рукой у нее, конечно, были, но проводить «спасательные» операции в машине ей не хотелось: негигиенично, а тут еще и коронавирус зверствует. «Площадь возгорания» на ее бледно-розовом платье с каждой минутой становилась все заметнее, и она спешила к ближайшей АЗС.

Героиня попыталась объяснить гаишнику, что ей «просто очень надо побыстрее», но кого это волнует? Флиртовать, хлопая глазками, настроения не было — куда уж там, когда твою «трубу прорвало» над белыми сиденьями. Сообразив, что дело теперь пахнет еще и протоколом, дама раскрыла сотруднику страшную правду: «У меня начались месячные, я протекла, и мне срочно нужно попасть в туалет». Развязка та же, что и у предыдущей истории — засмущались и отпустили.