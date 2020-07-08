Как женщины-водители дурят инспекторов ГИБДД

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В наше время редкий гаишник «ведется» на такие женские приемчики, как невинное хлопанье милыми глазками, накручивание упругих локонов на тонкие пальчики или «случайное» оголение загорелых ножек, спрятанных под короткой юбкой. А потому находчивые автомобилистки, убежденные в том, что ПДД написаны исключительно для сильной половины человечества, были вынуждены изобрести новые способы уклонения от штрафов. Какие именно — выяснил портал «АвтоВзгляд», прогулявшись по женским форумам.

Пару десятилетий назад такой мощный инструмент, как женское обаяние, срабатывал против сотрудников ГИБДД безотказно. Женщина-водитель, по невнимательности или незнанию нарушившая ПДД, почти всегда могла рассчитывать на «воспитательную беседу» вместо наказания рублем, если умела вовремя улыбаться, невинно флиртовать и правдоподобно каяться в содеянном.

Но ничто в этом мире не вечно. Вот и инспекторы, научившиеся на собственном опыте, перестали доверять милым барышням. Водитель — существо бесполое: нарушил — заплати. Однако такое положение дел, судя по всему, многих автомобилисток не устроило. «Какой такой штраф? Я же девушка, леди, все мужчины вокруг мне должны — и особенно, если они носят погоны».

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ОТОЙДИ, МНЕ ПРИСПИЧИЛО

«Раз заигрывания больше не прокатывают, я решила пойти другим путем», — начинает свою историю автомобилистка из Московской области. Она, заскучав в затяжной пробке на одной из подмосковных трасс, выехала на обочину, где через пару минут ее «развеселили» сотрудники придорожной полиции. Напомним, что сегодня, согласно ст. 12.15 КоАП, эта шалость карается штрафом в размере 1500 рублей.

По женским меркам сумма немаленькая — это целый маникюр, сеанс восковой депиляции интимной зоны или часовой массаж. А потому гаишнику, потянувшемуся за бланком протокола, героиня этой истории объяснила свой поступок… зовом мочевого пузыря. «Я терпела в пробке целый час, больше не могу — хочу писать», — без толики стеснения выпалила дама. Сотрудник засмущался, растерялся, немного пожурил да отпустил прямолинейную дамочку. Что ж, сработало.

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ЧИСТО ЖЕНСКАЯ ПРИЧИНА

Другой «форумчанке» грозило менее разорительное наказание — ее остановили за превышение скорости почти на 40 км/ч. Может, она и не хотела обманывать сотрудника, просто воспользовалась ситуацией: ей избежать наказания помогли «те самые» дни. «И почему их называют критическими, если они так выручают иной раз», — шутит автомобилистка.

Менструация застала ее врасплох, когда она ездила по рабочим делам. Прокладки под рукой у нее, конечно, были, но проводить «спасательные» операции в машине ей не хотелось: негигиенично, а тут еще и коронавирус зверствует. «Площадь возгорания» на ее бледно-розовом платье с каждой минутой становилась все заметнее, и она спешила к ближайшей АЗС.

Героиня попыталась объяснить гаишнику, что ей «просто очень надо побыстрее», но кого это волнует? Флиртовать, хлопая глазками, настроения не было — куда уж там, когда твою «трубу прорвало» над белыми сиденьями. Сообразив, что дело теперь пахнет еще и протоколом, дама раскрыла сотруднику страшную правду: «У меня начались месячные, я протекла, и мне срочно нужно попасть в туалет». Развязка та же, что и у предыдущей истории — засмущались и отпустили.

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ЭТО ЖЕ РЕБЕНОК

Но если молоденькая девушка, набравшись смелости или наглости, может заявить сотруднику ГИБДД о своих туалетных нуждах, то дамам старшего возраста приходится прибегать к другим, более серьезным «отмазкам». И тут приходят на помощь дети — ведь даже мужчины осознают масштабы катастрофы, когда малыш, извиваясь в кресле, еле сдерживая слезы, кричит «хочу пипи».

Героиню третьей истории «поймали» на развороте через две сплошные. А это — от 1000 до 1500 целковых, согласно ст. 12.16 КоАП. Пока инспектор шел к остановившемуся по велению жезла автомобилю, женщина подговорила свою пятилетнюю дочку, чтобы та «при дяде, который вот-вот подойдет», требовала срочно доставить ее в туалет, потому что «хочется какать».

«Я осознаю, что серьезно нарушила правила, но моя дочка… Она хочет в туалет, закатила мне истерику, а я растерялась, понимаете?» — оправдывалась автомобилистка под жалобные «фекальные» напевы, доносившиеся с задних сидений. «Да, понимаю, у самого дома таких двое», — гаишник протянул документы. — «Ближайшая заправка за поворотом, счастливого пути».

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8 июля 2020
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