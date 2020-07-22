5 самых неубиваемых бюджетных кроссоверов моложе пяти лет

Машина 4—5 лет от роду очень привлекательна для гражданина, подыскивающего себе добротный транспорт по более-менее сходной цене. Дело в том, что среди таких авто, имеющихся на рынке, все еще много машин, реализуемых первым хозяином. Причем из той категории владельцев, кто ездит за рулем действительно мало и в щадящем режиме.
Раньше к таким относили «дачников», а теперь еще и «ашан-драйверов». Последние, как и «дачники», используют свой кроссовер исключительно по выходным, но только для еженедельного шопинга. Что тоже никак не назовешь суровыми условиями эксплуатации. Ежегодный пробег в «магазинном» режиме редко превышает 60 000 км за 4—5 лет.
По этой причине практически все основные системы подобного авто еще обладают серьезным ресурсом. Иными словами, можно рассчитывать, что 5-летка в нормальном состоянии с пробегом в 60 000 км пройдет еще столько же, не напрягая владельца техническими проблемами. А если и новый хозяин будет ее эксплуатировать в стиле «ашан-драйвера», то о перспективе долгой и беспроблемной жизни «бэушки» можно будет говорить уже практически с уверенностью.
Однако чтобы потом не разочароваться в приобретенном подержанном кроссовере, стоит внимательно изучать любую полезную информацию, в том числе рейтинги немецкой TÜV.
Довольно многие модели, упоминаемые в нем, присутствуют и на российском рынке. Сопоставив данные TÜV-2020 с российскими автомобильными реалиями, портал «АвтоВзгляд» вывел свой ТОП-5 самых надежных кроссоверов в возрасте 4—5 лет на российском вторичном рынке.
На первом месте в нем оказался Mitsubishi ASX. Только 5,7% владельцев таких машин сталкивались с поломками за 4—5-летний срок их эксплуатации. При этом средний пробег участвовавших в исследовании машин составил 71 000 км. На второе месте попал Toyota RAV4. При точно таком же среднем пробеге, процент отказов у него оказался чуть выше — 5,9. Третьим идет еще один «японец» — Suzuki SX4. Эти кроссоверы ломались в 6,3% случаев при пробеге в 62 000 км. Четвертым стал популярный в России Mazda CX-5. 7% таких машин в Германии ломаются в течении 77 000 км пробега. И завершает наш ТОП-5 самых живучих доступных кроссоверов тоже «японец» — Honda CR-V. При среднем пробеге за 4—5 лет на уровне 94 000 км, с поломками машины в СТО попадало 7,6 % этих авто.
Показательно, что в среднем ценовом сегменте подержанных SUV в пятерке лидеров по надежности (по версии TÜV-2020) нет ни европейских, ни корейских моделей — одни «азиаты»!