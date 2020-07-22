5 самых неубиваемых бюджетных кроссоверов моложе пяти лет

Машина 4—5 лет от роду очень привлекательна для гражданина, подыскивающего себе добротный транспорт по более-менее сходной цене. Дело в том, что среди таких авто, имеющихся на рынке, все еще много машин, реализуемых первым хозяином. Причем из той категории владельцев, кто ездит за рулем действительно мало и в щадящем режиме.

Раньше к таким относили «дачников», а теперь еще и «ашан-драйверов». Последние, как и «дачники», используют свой кроссовер исключительно по выходным, но только для еженедельного шопинга. Что тоже никак не назовешь суровыми условиями эксплуатации. Ежегодный пробег в «магазинном» режиме редко превышает 60 000 км за 4—5 лет.

По этой причине практически все основные системы подобного авто еще обладают серьезным ресурсом. Иными словами, можно рассчитывать, что 5-летка в нормальном состоянии с пробегом в 60 000 км пройдет еще столько же, не напрягая владельца техническими проблемами. А если и новый хозяин будет ее эксплуатировать в стиле «ашан-драйвера», то о перспективе долгой и беспроблемной жизни «бэушки» можно будет говорить уже практически с уверенностью.

Однако чтобы потом не разочароваться в приобретенном подержанном кроссовере, стоит внимательно изучать любую полезную информацию, в том числе рейтинги немецкой TÜV.