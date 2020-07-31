5 веских причин отказаться от покупки подержанного кроссовера Lifan X60

Lifan Х60 построили на базе Toyota RAV4 второго поколения, то есть большую часть технических решений «китайцы» позаимствовали у «японцев». Но скопировать — не значит сделать, как надо. В процессе эксплуатации у машины выявили немало недостатков.
Кузов
Кроссоверы собирали на заводе в Черкесске. Там же сваривали и окрашивали кузова. К сожалению, огрехи сборки стали привычным делом для этих машин, да и качество окраски оставляет желать лучшего. Еще одна неприятность, которую заметили владельцы, это быстро ржавеющий кузов. Так что перед покупкой советуем его внимательно осмотреть.
Двигатель
Под капотом кроссовера работает четырехцилиндровый бензиновый «атмосферник» объемом 1,8 л и мощностью 128 л. с. Этот двигатель с индексом LFB479Q — ни что иное, как доработанный мотор Toyota (1ZZ-FE). Известно, что «японец» страдал сильным масложером, потому проблема не обошла и Lifan.
Убрать повышенный расход масла можно, заменив маслосъемные кольца и колпачки. Но помогает это не всегда. Если при ремонте обнаружили задиры или износ стенок цилиндров, то двигатель нужно «капиталить». Стоит это порядка 50 000 рублей, что для бюджетного кроссовера весьма приличные деньги.
Трансмиссия
На исключительно переднеприводный автомобиль ставили, как «механику», так и вариатор. Причем у механической коробки проблем оказалась больше, чем у CVT! «Ручка» могла потребовать ремонта уже после 100 000 км пробега. Причина была не только в износе подшипников первичного вала, но и в трещине, которая появлялась на корпусе коробки. Усиленный корпус стали устанавливать только с 2014 года. Наконец, сцепление «ходит» 100 000—150 000 км, а это маловато для современного автомобиля.
Вариатор на этом фоне — сама надежность. Главное вовремя менять в нем масло, и тогда агрегат прослужит 200 000 км.
РУль и подвеска
Говоря о рулевом управлении, достаточно упомянуть про его отсутствие. Автомобиль едет отдельно от водителя — обод «пустой» в околонулевой зоне. А особенности ходовой вынуждают постоянно ловить машину вне зависимости от скорости и дорожного покрытия. Резкие торможения могут вызвать бессистемное рысканье и даже привести к падению «китайца» на бок. ABS выполняет те же функции, что и оголенные болты в декоре итнтерьера Х60.
Покупать или нет
Если все же вы решили подыскать себе подержанный Lifan X60, то ищите экземпляр, как можно моложе. Это позволит избежать проблем с трескающимся корпусом «механики», да и ржавчины на кузове будет меньше.
В любом случае, X60 — неплохая альтернатива продукции отечественного автопрома. Жаль только, что продержится недолго…