5 веских причин отказаться от покупки подержанного кроссовера Lifan X60

Lifan Х60 построили на базе Toyota RAV4 второго поколения, то есть большую часть технических решений «китайцы» позаимствовали у «японцев». Но скопировать — не значит сделать, как надо. В процессе эксплуатации у машины выявили немало недостатков.

Кузов

Кроссоверы собирали на заводе в Черкесске. Там же сваривали и окрашивали кузова. К сожалению, огрехи сборки стали привычным делом для этих машин, да и качество окраски оставляет желать лучшего. Еще одна неприятность, которую заметили владельцы, это быстро ржавеющий кузов. Так что перед покупкой советуем его внимательно осмотреть.

Двигатель

Под капотом кроссовера работает четырехцилиндровый бензиновый «атмосферник» объемом 1,8 л и мощностью 128 л. с. Этот двигатель с индексом LFB479Q — ни что иное, как доработанный мотор Toyota (1ZZ-FE). Известно, что «японец» страдал сильным масложером, потому проблема не обошла и Lifan.

Убрать повышенный расход масла можно, заменив маслосъемные кольца и колпачки. Но помогает это не всегда. Если при ремонте обнаружили задиры или износ стенок цилиндров, то двигатель нужно «капиталить». Стоит это порядка 50 000 рублей, что для бюджетного кроссовера весьма приличные деньги.