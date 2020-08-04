Почему новый УАЗ «Хантер» умрет, так и не успев родиться

Кроме картинок, никакой дополнительной информации о новинке завод не представил. Сообщается только, что это концепт следующего поколения УАЗ «Хантер».
Судя по тизерам, дизайнеры довольно серьезно модернизировали существующий внедорожник. Они основательно переработали переднюю часть и боковые панели, добавили светодиодную оптику и крупные зеркала заднего вида. А ручки дверей, судя по всему, будут выдвижными, как у Range Rover. А вот как будет выглядеть салон — пока загадка.
Станет ли концепт серийным автомобилем — большой вопрос. Дело в том, что ОТТС (одобрение типа транспортного средства) на нынешний «Хантер» действует до 19 февраля 2022 года. Напомним, что машина зарегистрирована, как транспортное средство для перевозки грузов массой не более 3,5 тонн (N1G), то есть, по-простому, грузовик. Это и позволяет выпускать внедорожник без подушек безопасности. А «эйрбег» по нынешнему техрегламенту — обязателен для всех легковых автомобилей.
По мнению экпертов «АвтоВзгляда», новое поколение «Хантера» должно отвечать всем требованиям защиты водителя и пассажира, иметь уже в базовой версии минимум две подушки безопасности. Вот поэтому новинка вряд ли появится в 2022 году. Завод банально не успеет разработать новую модель и провести все испытания. Да и сдюжит ли?
Ведь еще недавно, собственные источники портала «АвтоВзгляд» на Ульяновском автозаводе сообщили о сворачивании амбициозного проекта, который в сети нарекли «Русский Prado». Городской вседорожник то ли с несущим кузовом, то ли с новой рамой, а заодно и независимой подвеской и полным приводом так и остался на красивых словах и не очень-то красивых набросках. Причиной закрытия стала нехватка инвестиций. А ведь работы над УАЗ-3170 начались еще в 2014 году.
Похоже, новый «Хантер» ждет такая же участь, и он останется всего лишь интересной картинкой. А вместо современных внедорожников с конвейера УАЗа продолжат сходить классические «Хантеры». Ведь спрос на них есть, значит их и будут выпускать. Машина ведь простая, неприхотливая, а починить ее можно в поле едва ли не самой обычной кувалдой. Вот только бы качество сборки завод подтянул. А это уже было бы большое дело.