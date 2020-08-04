Почему новый УАЗ «Хантер» умрет, так и не успев родиться

Кроме картинок, никакой дополнительной информации о новинке завод не представил. Сообщается только, что это концепт следующего поколения УАЗ «Хантер».

Судя по тизерам, дизайнеры довольно серьезно модернизировали существующий внедорожник. Они основательно переработали переднюю часть и боковые панели, добавили светодиодную оптику и крупные зеркала заднего вида. А ручки дверей, судя по всему, будут выдвижными, как у Range Rover. А вот как будет выглядеть салон — пока загадка.

Станет ли концепт серийным автомобилем — большой вопрос. Дело в том, что ОТТС (одобрение типа транспортного средства) на нынешний «Хантер» действует до 19 февраля 2022 года. Напомним, что машина зарегистрирована, как транспортное средство для перевозки грузов массой не более 3,5 тонн (N1G), то есть, по-простому, грузовик. Это и позволяет выпускать внедорожник без подушек безопасности. А «эйрбег» по нынешнему техрегламенту — обязателен для всех легковых автомобилей.