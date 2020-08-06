Дорога длиною в 8 лет: видео тест-драйв Mitsubishi Outlander

Фото и видео: АвтоВзгляд
Несмотря на то, что Mitsubishi Outlander фактически не поменялся за восемь лет производства, его по-прежнему ценят и любят в нашей стране. Притом недостатков у японского кроссовера хватает. Так в чем же магия «трех бриллиантов», и почему нестареющей модели все еще рано отправляться на пенсию?

Конкуренты выводят все новые и новые модели или разменивают поколения своим бестселлерам, а Mitsubishi по-прежнему лишь ограничивается косметическим уходом и едва заметной хирургической пластикой.

Между тем, как оставался популярным этот «японец» у нашего брата, так и остается. Понятно, что до рекордов продаж ему уже далековато, но стабильность в рейтинге он не теряет.

Мы решили выяснить, чем же покоряет своих поклонников этот кроссовер, несмотря на восьмилетнюю историю текущей итерации?

И знаете, что: за ответами не пришлось ходить по «Википедиям» и гаражам преданных автовладельцев. Объяснения нашлись сами по себе. Впрочем, вы все поймете сами, посмотрев наш видеосюжет.

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6 августа 2020
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