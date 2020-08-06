Дорога длиною в 8 лет: видео тест-драйв Mitsubishi Outlander

Конкуренты выводят все новые и новые модели или разменивают поколения своим бестселлерам, а Mitsubishi по-прежнему лишь ограничивается косметическим уходом и едва заметной хирургической пластикой.

Между тем, как оставался популярным этот «японец» у нашего брата, так и остается. Понятно, что до рекордов продаж ему уже далековато, но стабильность в рейтинге он не теряет.