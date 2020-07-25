Азиатский десерт: сравнительный тест кроссоверов Mitsubishi Eclipse Cross и KIA Seltos

Рецепт приготовления компактного кроссовера на кухне любого производителя прост. Проверенную платформу смешивают с яркой внешностью, перчат различными электронными системами по вкусу и подают жадным до новинок покупателям. Так поступили в Mitsubishi и KIA.
Аппетитная внешность
Японцы вспомнили, что у них некогда было популярное на многих рынках купе Mitsubishi Eclipse. Маркетологи взяли это громкое имя и добавили к нему слово Cross. Так получился кроссовер оригинального дизайна, который увидел свет в 2017 году. Что до платформы, то машина делит ее с ASX и Outlander.
Корейцы при создании Seltos использовали «тележку» К2, на которой базируются известные у нас Ceed и Soul, а также не стали ограничивать фантазию дизайнеров. В результате Seltos получился действительно самобытным. Модель выпустили на рынок Южной Кореи в 2019 году, а в Россию она приехала весной 2020 года.
Лично меня внешность Seltos привлекает сильнее. Прежде всего, из-за новизны. Не понимаю я лишь страсти азиатских художников изображать на заднем бампере крупные фальш-патрубки выпускной системы. С кормы машина выглядит так, будто под капотом стоит V12 в 500 «лошадей». На самом деле, все куда скромнее.
Рубленные формы Mitsubishi Eclipse Cross тоже смотрятся свежо. Но тут вызывает вопрос форма стекла двери багажника, которую японцы явно подсмотрели у Pontiaс Aztek. Перегородка-спойлер режет его на две части, при этом, стеклоочиститель только один, и расположен сверху. Выглядит оригинально, но обзору мешает.
Начинка
Сажусь в салон Mitsubishi Eclipse Cross и сразу вижу, что отделка тут приятнее, чем в том же «Аутлендере». Да и внешне он интереснее. Такой передней панели волнообразной формы у конкурентов просто нет. Да и сборка добротная. Но некоторые вещи я понять не могу. Например, кнопки обогрева сидений выглядят так, будто они из «девяностых». Такое ощущение, что клавиши сняли с другой машины и поставили сюда. Тачпад а-ля премиальных японских авто уже вышел из моды, да и чтобы пользоваться им, нужен навык. Так что удобнее работать с 7-дюймовым экраном на передней панели. Благо он сенсорный и отклик на нажатие быстрый.
При взгляд на салон KIA Seltos видно, что сделали его по последней моде. Колонки Bose на дверях выглядят просто круто! Однако дубовый пластик панелей выдает автомобиль, который разрабатывали для развивающихся рынков. Зато есть большой 10-дюймовый сенсорный монитор, у которого быстрые реакции на прикосновения. Функций много, сразу во всех и не разберешься. Из самх полезных — карта навигации и возможность подключения смартфона. Есть и такая штука, как выбор цветов подсветки салона. Это понравится разве что, девочкам.
Ездовые вкусы
У сиденья «японца» хорошая боковая поддержка. В крутых поворотах боковые валики цепко держат корпус, и это дарит ощущение стабильности на дороге. А вот у кресел «корейца» совершенно обычный профиль. В скоростных поворотах такое не особо держит, так что на Seltos лучше крутых виражей не закладывать. Зато тут есть не только трехуровневый обогрев, но и вентиляция! Такую опцию в классе еще поискать.
Что касается систем помощников водителю, то нашу пару снабдили проекционными дисплеями, на которые выводится информация о скорости движения. Однако показания на них выглядят невнятными, потому лучше смотреть не на экраны, а на панели приборов.
«Кореец» выделяется пакетом безопасности Drive Wise. Тут адаптивный «круиз», который отменно работает не только на трассах, но и в городских пробках, системы удержания в полосе, контроля усталости водителя и помощи при выезде с парковки задним ходом. Японский конкурент таким набором похвастать не может.
Что касается силовых агрегатов, то они сопоставимы по мощности. Под капотом Eclipse Cross работает наддувный 1,5-литровый мотор в 150 сил, который спарен с вариатором, а Seltos располагает 2-литровым бензиновым агрегатом в 149 «лошадей», в пару к которому тоже приставлена бесступенчатая трансмиссия.
Eclipse Cross вкуснее на разгоне и это немудрено, ведь полка момента начинается с 2000 об/мин. А вот ускорение Seltos абсолютно не бодрит. Машина набирает ход как будто нехотя. Спорт-режим немного исправляет ситуацию, но чрезмерной резвости не прибавляет. Все дело в настройках вариатора. Видимо, корейские инженеры решили его поберечь, настроив трансмиссию так, чтобы при старте со светофоров не было пробуксовок.
По «рулежке» Mitsubishi также превосходит «корейца». «Японец» управляется острее и азартнее, а вот Seltos много вальяжнее и противится агрессивному вождению. Ну а настройки подвески близки. На ровной дороге претензий к машинам нет, а вот на грунтовке Seltos показался чуть мягче и комфортнее. У Eclipse Cross более плотная ходовая, которая наделяет кроссовер неплохими ездовыми повадками, и делает машину жесткой на грунтовке. Тут уж ничего не поделать.
Что почем
Базовый моноприводный Eclipse Cross начинается от 1 970 000 рублей, а за версию с полным приводом просят минимум 2 112 000 рублей. При этом выбор силовых агрегатов «японца» сведен к минимуму. У него единственный наддувный 1,5-литровый мотор (150 л. с.) и вариатор.
KIA Seltos заметно богаче, и в его арсенале есть моторы на любой вкус: 1,6-литровые агрегаты мощностью 121 и 123 л. с., 2-литровый «атмосферник» в 149 л. с., а также наддувный 1,6 T-GDI, развивающий 177 л. с. Выбор трансмиссий тоже не беден. Есть «механика», вариатор, «автомат» и роботизированная коробка передач. Да и прайс привлекательный. Минимальная цена кроссовера — 1 129 900 рублей. А полноприводный вариант обойдется в 1 269 900 рублей.
ИТОГ
Корейский KIA Seltos помимо цены берет еще и богатством оснащения, продвинутыми электронными системами и оригинальной внешностью. У Mitsubishi Eclipse Cross определенно задорнее в ездовых дисциплинах. У японского кроссовера достойная динамика, вкусная управляемость, да и проверенная годами «тележка». А вот, что из этого больше по душе — решать вам.