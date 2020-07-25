Азиатский десерт: сравнительный тест кроссоверов Mitsubishi Eclipse Cross и KIA Seltos

Аппетитная внешность

Японцы вспомнили, что у них некогда было популярное на многих рынках купе Mitsubishi Eclipse. Маркетологи взяли это громкое имя и добавили к нему слово Cross. Так получился кроссовер оригинального дизайна, который увидел свет в 2017 году. Что до платформы, то машина делит ее с ASX и Outlander.

Корейцы при создании Seltos использовали «тележку» К2, на которой базируются известные у нас Ceed и Soul, а также не стали ограничивать фантазию дизайнеров. В результате Seltos получился действительно самобытным. Модель выпустили на рынок Южной Кореи в 2019 году, а в Россию она приехала весной 2020 года.

Лично меня внешность Seltos привлекает сильнее. Прежде всего, из-за новизны. Не понимаю я лишь страсти азиатских художников изображать на заднем бампере крупные фальш-патрубки выпускной системы. С кормы машина выглядит так, будто под капотом стоит V12 в 500 «лошадей». На самом деле, все куда скромнее.

Рубленные формы Mitsubishi Eclipse Cross тоже смотрятся свежо. Но тут вызывает вопрос форма стекла двери багажника, которую японцы явно подсмотрели у Pontiaс Aztek. Перегородка-спойлер режет его на две части, при этом, стеклоочиститель только один, и расположен сверху. Выглядит оригинально, но обзору мешает.