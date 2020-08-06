В России отзывают огнеопасные кроссоверы Porsche Cayenne

— Причиной отзыва транспортных средств является недостаточная термическая стойкость компонентов в быстроразъемном соединении подающего топливопровода, — говорится в сообщении Росстандарта.

Из-за этой заводской недоработки в салоне автомобиля может появиться сильный запах топлива. Кроме того, не исключается риск утечки горючего и даже возгорания кроссовера, а потому заглянуть к официальному дилеру владельцам потенциально опасных машин следует как можно скорее.

В рамках отзывной кампании работники сервисов заменят подающий топливопровод в моторном отсеке. Разумеется, все работы будут проведены бесплатно.

В список машин, подлежащих ремонту, попали 445 кроссоверов Porsche Cayenne Turbo и Turbo S E-Hybrid, выпущенных в период с 21 февраля 2018 года по 3 декабря 2019-го.

Напомним, что сейчас на «Кайенах» проводится еще одна сервисная акция. Дилеры отзывают совсем свежие кроссоверы, у которых «уходит» трансмиссионная жидкость.