Весело живем: видео тест-драйв самого дорогого LADA XRAY Cross

Информация о том, что АВТОВАЗ готовит новую — самую дорогую комплектацию — своего псевдокроссовера LADA XRAY Cross, просочилась в сеть еще минувшей осенью. Слухи подтвердились, и в феврале с конвейера завода сошел первый товарный экземпляр с шильдиками Instinct.
Чем же эта версия отличается от всех остальных? Во-первых, дизайнерскими изысками: контрастными черными корпусами боковых зеркал и крышей, а также иной обивкой кресел и глянцевыми ручками дверей. А во-вторых, «умным» штурманом — мультимедийным комплексом Яндекс.Авто, который полностью заменяет водителю смартфон.
В техническом же плане никаких изменений не произошло: за новым модным костюмчиком скрывается все тот же, хорошо знакомый нам XRAY Cross — достаточно удобный для водителя и пассажиров, вместительный, весьма экономичный.
Напомним, что главная фишка «внедорожной» версии хетчбэка — это солидный клиренс в 215 мм и комплекс LADA Ride Select, позволяющий выбрать нужный режим движения.
Старшая комплектация Instinct доступна для обеих модификаций «Иксрея» — как для версии со 113-сильным движком и бесступенчатой транмиссией, так и для варианта с мотором в 122 силы, работающим в паре с пятискоростной «механикой».
Стартовая цена «инстинктивного» авто — 995 000 рублей без учета всевозможных акций. А вот стоит ли оно того — вы узнаете из нашего нового видеообзора.