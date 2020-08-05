Весело живем: видео тест-драйв самого дорогого LADA XRAY Cross

Фото: АвтоВзгляд
Дабы привлечь внимание покупателей к приподнятому хечтбэку LADA XRAY, который еще в начале года выпал из первой двадцатки самых популярных в России автомобилей, тольяттинцы выкатили свежую версию для модификации Cross, получившую интригующее название Instinct. О том, чем же она способна удивить потребителя, расскажет портал «АвтоВзгляд», тщательно изучивший новинку в ходе длительного тест-драйва.

Информация о том, что АВТОВАЗ готовит новую — самую дорогую комплектацию — своего псевдокроссовера LADA XRAY Cross, просочилась в сеть еще минувшей осенью. Слухи подтвердились, и в феврале с конвейера завода сошел первый товарный экземпляр с шильдиками Instinct.

Чем же эта версия отличается от всех остальных? Во-первых, дизайнерскими изысками: контрастными черными корпусами боковых зеркал и крышей, а также иной обивкой кресел и глянцевыми ручками дверей. А во-вторых, «умным» штурманом — мультимедийным комплексом Яндекс.Авто, который полностью заменяет водителю смартфон.

В техническом же плане никаких изменений не произошло: за новым модным костюмчиком скрывается все тот же, хорошо знакомый нам XRAY Cross — достаточно удобный для водителя и пассажиров, вместительный, весьма экономичный.

Напомним, что главная фишка «внедорожной» версии хетчбэка — это солидный клиренс в 215 мм и комплекс LADA Ride Select, позволяющий выбрать нужный режим движения.

Старшая комплектация Instinct доступна для обеих модификаций «Иксрея» — как для версии со 113-сильным движком и бесступенчатой транмиссией, так и для варианта с мотором в 122 силы, работающим в паре с пятискоростной «механикой».

Стартовая цена «инстинктивного» авто — 995 000 рублей без учета всевозможных акций. А вот стоит ли оно того — вы узнаете из нашего нового видеообзора.

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5 августа 2020
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