Весело живем: видео тест-драйв самого дорогого LADA XRAY Cross

В техническом же плане никаких изменений не произошло: за новым модным костюмчиком скрывается все тот же, хорошо знакомый нам XRAY Cross — достаточно удобный для водителя и пассажиров, вместительный, весьма экономичный.

Напомним, что главная фишка «внедорожной» версии хетчбэка — это солидный клиренс в 215 мм и комплекс LADA Ride Select, позволяющий выбрать нужный режим движения.

Старшая комплектация Instinct доступна для обеих модификаций «Иксрея» — как для версии со 113-сильным движком и бесступенчатой транмиссией, так и для варианта с мотором в 122 силы, работающим в паре с пятискоростной «механикой».

Стартовая цена «инстинктивного» авто — 995 000 рублей без учета всевозможных акций. А вот стоит ли оно того — вы узнаете из нашего нового видеообзора.