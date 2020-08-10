Cadillac представил большой кроссовер Lyriq

Об отдаче силовой установки и скоростных характеристиках пока молчок. Поэтому сейчас Cadillac лишь похвалился продвинутой электроникой. Это, в первую очередь, автопилот Super Cruise: с ним можно будет ездить без рук на руле по большей части дорог США. Отдельного упоминания в пресс-релизе также заслужил продвинутый комплекс автоматической парковки, готовый запарковать кроссовер параллельно или перпендикулярно без участия водителя.

Помимо технологий, Cadillac предлагает обратить пристальное внимание на дизайн. Но это, как говорится, дело вкуса: одни будут пищать от восторга, другие — плеваться от негодования. Оформление салона — под стать внешности: скорее необычное, чем стильное. Как минимум, электрический «Кадиллак» шокирует огромным экраном диагональю 33 дюйма. Этот дисплей заменяет собой отдельные панель приборов и тачскрин медиасистемы.

Компанию ему составил проекционный дисплей, оснащенный системой дополненной реальности. На этом подробности заканчиваются. И вот почему: за те два года, что Cadillac Lyriq будет готовиться к производству, пиарщикам придется придумать множество информационных поводов, чтобы сохранить интерес публики. А для этого пригодится каждый запасенный заранее факт.