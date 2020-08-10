Опасные «детские» болезни автомобилей, которые могут лишить владельца и машины, и жизни

Дефекты в современных машинах, к сожалению, становятся нормальным явлением, и уберечься от них не может ни владелец бюджетного авто, ни дорогущего суперкара. Да и увидеть потенциально опасные места при осмотре машины просто невозможно, ведь «сюрпризы» поджидают покупателя в самых неожиданных местах.

Тормозная система

На многих машинах, особенно китайских, со временем перетираются тормозные шланги. Поскольку они просто неудачно проложены. Это становится причиной утечки топлива и пожара. А иногда топливные магистрали прокладывают так, что их можно оторвать, просто заехав в талый снег или зацепив крупную ветку на дороге.

Топливный бак

Неудачное расположение топливного бака также сулит серьезные проблемы. Скажем, у популярных у нас в стране Jeep Grand Cherokee 1993—2004 годов выпуска пластиковый бак располагался очень близко к заднему бамперу, поэтому, при ударе сзади бак трескался и топливо могло вспыхнуть. Плюс, по данным американского центра автомобильной безопасности (CAS), в ряде аварий у бензобака отламывалась заливная горловина, что также могло спровоцировать пожар. Кстати, эти машины до сих пор есть на вторичном рынке и далеко не все прошли отзывные кампании. Так что покупка культового подержанного «американца» может обернуться серьезной проблемой.

Вспомним и УАЗ Патриот, где бак расположен ниже рамы. Инженеры пошли на такой шаг после того, как заменили два бака по бокам на единый. Критики такого решения было много, ведь любители помесить грязь частенько прикладывались баком о камни или коряги, и раскалывали пластик. Хоть случаи возгорания нам неизвестны, но владельцы рассказывали про утечки топлива, в результате чего бак приходилось менять.