Опасные «детские» болезни автомобилей, которые могут лишить владельца и машины, и жизни

Дефекты в современных машинах, к сожалению, становятся нормальным явлением, и уберечься от них не может ни владелец бюджетного авто, ни дорогущего суперкара. Да и увидеть потенциально опасные места при осмотре машины просто невозможно, ведь «сюрпризы» поджидают покупателя в самых неожиданных местах.
Тормозная система
На многих машинах, особенно китайских, со временем перетираются тормозные шланги. Поскольку они просто неудачно проложены. Это становится причиной утечки топлива и пожара. А иногда топливные магистрали прокладывают так, что их можно оторвать, просто заехав в талый снег или зацепив крупную ветку на дороге.
Топливный бак
Неудачное расположение топливного бака также сулит серьезные проблемы. Скажем, у популярных у нас в стране Jeep Grand Cherokee 1993—2004 годов выпуска пластиковый бак располагался очень близко к заднему бамперу, поэтому, при ударе сзади бак трескался и топливо могло вспыхнуть. Плюс, по данным американского центра автомобильной безопасности (CAS), в ряде аварий у бензобака отламывалась заливная горловина, что также могло спровоцировать пожар. Кстати, эти машины до сих пор есть на вторичном рынке и далеко не все прошли отзывные кампании. Так что покупка культового подержанного «американца» может обернуться серьезной проблемой.
Вспомним и УАЗ Патриот, где бак расположен ниже рамы. Инженеры пошли на такой шаг после того, как заменили два бака по бокам на единый. Критики такого решения было много, ведь любители помесить грязь частенько прикладывались баком о камни или коряги, и раскалывали пластик. Хоть случаи возгорания нам неизвестны, но владельцы рассказывали про утечки топлива, в результате чего бак приходилось менять.
Система «старт-стоп»
Автомобили с такой системой часто страдали разрядом АКБ и хилым приводом вспомогательных агрегатов. Натяжные ролики и ремни выдерживали не более 30 000—40 000 километров пробега. Если обрыв случался на трассе, приходилось останавливаться. А остановка на загруженогй дороге чревата серьезным ДТП.
Ошибки сборки
Инженеры постоянно борются за снижение веса машин, но эта гонка приводит к печальным последствиям. Так, при сборке отдельных элементов на спорткарах используют клей. При этом рядом прокладывают трубы выхлопной системы. И из-за жара, который дает выхлоп, клей плавится, а дым проникает в салон. А в худшем случае клей может и загореться, что приводит к списанию в утиль всего автомобиля.
Опасная «вторичка»
Обычно мы покупаем машину, даже не думая, что ездить на ней небезопасно. А ведь модели многих брендов при ударе складывались в гармошку из-за того, что конструкторы еще на этапе проектирования ошибались или просто не знали, как правильно сделать каркас безопасности. Привет ранним моделям из Поднебесной!
Тем не менее, все автомобили проходили в России сертификацию, получали ОТТС и свободно продавались в салонах. А сейчас таких машин много на вторичном рынке. Поэтому перед покупкой стоит внимательно изучить результаты краш-тестов модели, которую собрались купить. Иначе она может стать гробом на колесах.