550-сильный Bentley Bentayga Speed научился экономить топливо

«Если делать, то делать как следует», — подумали ребята из Крю и мощно перекроили старую-добрую «Бентайгу». Новые оптика и обвес, а также крупная решетка радиатора и широкая крышка багажника не позволят спутать модернизированный кроссовер с дореформенной версией.

В салоне людей из высшего общества отныне порадуют современная медиасистема, виртуальные приборы, а также множество разнообразных приятностей. Это другой руль, другие кресла и даже слегка иное оформление передней панели.