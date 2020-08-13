550-сильный Bentley Bentayga Speed научился экономить топливо

Топ-версия Bentley Bentayga под названием Speed обновилась настолько сильно, что, по мнению экспертов портала «АвтоВзгляд», обеспеченные люди наверняка захотят поскорее «скинуть» дореформенные кроссоверы.

«Если делать, то делать как следует», — подумали ребята из Крю и мощно перекроили старую-добрую «Бентайгу». Новые оптика и обвес, а также крупная решетка радиатора и широкая крышка багажника не позволят спутать модернизированный кроссовер с дореформенной версией.

В салоне людей из высшего общества отныне порадуют современная медиасистема, виртуальные приборы, а также множество разнообразных приятностей. Это другой руль, другие кресла и даже слегка иное оформление передней панели.

И очень хорошо, что технику трогать не стали. Потому что улучшать просто нечего: шестилитровый битурбомотор W12 выдает сумасшедшие 635 л. с. (900 Нм), благодаря которым гигантская туша выстреливает до «сотни» за суперкаровские 3,9 секунды.

Разве что, инженеры подправили работу системы стабилизации и коробки передач, а к двигателю приладили комплекс отключения половины цилиндров. И теперь Bentley Bentayga Speed будет расходовать меньше топлива. Как говорится, мелочь, а приятно.

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13 августа 2020
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