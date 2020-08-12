ГИБДД может начать облавы на авто не только с армянскими, но белорусскими номерами

В последнее время много шума в прессе наделала история вокруг ГИБДД и «армянских номеров». Полиция начала в массовом порядке тормозить авто с такими номерными знаками и отправлять на штрафстоянку за езду на машине, не зарегистрированной в России.
Если вкратце, то история очень проста. Россия, Беларусь, Казахстан Киргизия и Армения входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Благодаря этому, гражданин, скажем, России может купить в любой из стран, входящих в эту организацию, автомобиль и беспошлинно провезти его через границу домой. Точно также любой армянин может купить «тачку» у нас и беспошлинно уехать на ней на родину.
Но поток подобных авто до последнего времени шел в одну сторону — из Армении в Россию. Это было выгодно по ряду причин. Там они дешевле стоят, транспортный налог там ниже, да и российские полицейские камеры штрафуют «армян» далеко не всегда. Сплошной профит, как говорится. Не даром эту «фишку» просекли порядка 300 000 российских автовладельцев, до последнего времени прекрасно себя чувствовавших за рулем авто с армянскими номерами.
Этому счастью до поры до времени не мешало даже то, что законодательство ЕАЭС утверждает: ввозить машины из Армении в Россию беспошлинно можно, а вот пользоваться ими тут без уплаты таможенных платежей разрешено лишь гражданам Армении.
На практике, большинство пользователей «армянских номеров» имеют гражданство России. Несколько сотен тысяч нерастаможенных машин и практически столько же безнаказанных нарушителей российских ПДД, сидящих за рулем этих транспортных средств, видимо переполнили некую чашу терпения властей и полиции была дана команда «фас».
На дорогах начались облавы на авто с армянской регистрацией. Если патрульный ДПС выясняет, что за рулем не гражданин Армении, а россиянин, ему выписывают штраф в 500 рублей по ч. 1 ст. 12.3 КоАП «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе регистрационных документов на транспортное средство». А машину, как не имеющую российских госномеров, отправляют на штрафстоянку.
Владельцу такого транспорта ничего не остается, как либо растаможивать его, отдавая немалые суммы государству, либо продавать на запчасти. Это тоже не вполне законно. Но поймать за руку на подобном деле владельца «армянской» машины правоохранителям сейчас практически не реально…
С «армянскими номерами» все понятно: по команде сверху стали их отлавливать. Но ровно в той же ситуации могут вскоре оказаться российские автовладельцы, купившие в свое время и эксплуатирующие тут машины из других стран ЕАЭС.
Например, из Беларуси. Среди россиян хватает собственников авто на тамошних номерах. Это выгодно хотя бы из-за транспортного налога, который у «батьки» ниже. А еще потому, что в Беларуси можно приобрести модель, которую в России у официального дилера не купишь. Минусы такого варианта — такие же, как у авто из Армении.
По этой причине наша полиция может в любой момент начать охоту на дорогах уже «за беларусскими номерами». Особенно в свете ситуации вокруг беларусских выборов и некоторых антироссийских действий тамошней власти.