ГИБДД может начать облавы на авто не только с армянскими, но белорусскими номерами

В последнее время много шума в прессе наделала история вокруг ГИБДД и «армянских номеров». Полиция начала в массовом порядке тормозить авто с такими номерными знаками и отправлять на штрафстоянку за езду на машине, не зарегистрированной в России.

Если вкратце, то история очень проста. Россия, Беларусь, Казахстан Киргизия и Армения входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Благодаря этому, гражданин, скажем, России может купить в любой из стран, входящих в эту организацию, автомобиль и беспошлинно провезти его через границу домой. Точно также любой армянин может купить «тачку» у нас и беспошлинно уехать на ней на родину.

Но поток подобных авто до последнего времени шел в одну сторону — из Армении в Россию. Это было выгодно по ряду причин. Там они дешевле стоят, транспортный налог там ниже, да и российские полицейские камеры штрафуют «армян» далеко не всегда. Сплошной профит, как говорится. Не даром эту «фишку» просекли порядка 300 000 российских автовладельцев, до последнего времени прекрасно себя чувствовавших за рулем авто с армянскими номерами.