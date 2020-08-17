Почему Opel Grandland X дороже конкурентов и стоит ли переплачивать

На днях состоялся первый российский тест-драйв Opel Grandland X, где обозреватель портала «АвтоВзгляд» смог проехать на немецком автомобиле по асфальтовым дорогам и грунтовкам Ленинградской области. Рассказ об этом впереди, а пока разберемся в конкурентной среде, где будет «играть» новый SUV.

Пиранья-клуб

Интересно, что соплатформенные Citroёn C5 Aircross и Peugeot 3008 в качестве конкурентов на презентации «Грандланда» не упоминались вовсе. Видимо, «игнор» связан с тем, что продажи этих машин в России невелики. А вот кого упоминали, так это Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4, Mazda CX-5, Hyundai Tucson, а также премиальные Audi Q3 и BMW X1. Соперники более, чем серьезные. Причем, у них есть и полноприводные версии, в то время как Opel Grandland X предлагает только передний привод. Так чем же немецкий кроссовер готов взять конкурентов?

Полезный объем

Если судить по габаритам, то Grandland X можно описать словом «нормальный». Это видно по слайду ниже.