Почему Opel Grandland X дороже конкурентов и стоит ли переплачивать

На днях состоялся первый российский тест-драйв Opel Grandland X, где обозреватель портала «АвтоВзгляд» смог проехать на немецком автомобиле по асфальтовым дорогам и грунтовкам Ленинградской области. Рассказ об этом впереди, а пока разберемся в конкурентной среде, где будет «играть» новый SUV.
Пиранья-клуб
Интересно, что соплатформенные Citroёn C5 Aircross и Peugeot 3008 в качестве конкурентов на презентации «Грандланда» не упоминались вовсе. Видимо, «игнор» связан с тем, что продажи этих машин в России невелики. А вот кого упоминали, так это Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4, Mazda CX-5, Hyundai Tucson, а также премиальные Audi Q3 и BMW X1. Соперники более, чем серьезные. Причем, у них есть и полноприводные версии, в то время как Opel Grandland X предлагает только передний привод. Так чем же немецкий кроссовер готов взять конкурентов?
Полезный объем
Если судить по габаритам, то Grandland X можно описать словом «нормальный». Это видно по слайду ниже.
Конкурентам Opel не уступает, да и объем багажника в 514 литров отнюдь неплохой результат. Держим в уме и то, что у кроссовера есть лючок для лыж, что позволяет перевозить длинномеры, не складывая спинку заднего ряда. Ну а лидер по объему «хозблока» — Volkswagen Tiguan. С показателем 615 литров модель лидирует с огромным отрывом от остальных.
Силовой блок
Что качается гаммы силовых агрегатов, то Opel предлагает лишь один наддувный мотор объемом 1,6 л мощностью 150 л. с. В паре с ним работает 6-ступенчатый «автомат». У конкурентов выбор богаче. Скажем, Mazda CX-5 идет как с 2-литровым 150-сильным двигателем, так и с мотором 2,5 л (194 л. с.). Ну а Tiguan предлагают с бензиновыми моторами мощностью 125, 150, 180 и 220 л. с. Есть и «дизель» в 150 «лошадей».
Чем богаты
В топовой версии Cosmo у «Опеля» есть трехуровневая вентиляция передних сидений, что в этом классе кроссоверов редкость. А еще анатомические кресла, разработанные совместно с независимой ассоциацией ортопедов Германии AGR. У них отличная боковая поддержка, регулируемый поясничный упор и подушка, плюс 16 регулировок. Еще одна особенность — интеллектуальные светодиодные фары, которые адаптируются под городское или загородное освещение, а при движении рулем подсветят поворот. Ну а эстетам предлагают двухцветный окрас кузова. Вот этим модель и будет привлекать покупателей.
Что почем
В топовой версии Cosmo «немец» обойдется в 2 399 000 рублей. Дорого, конечно, но у машины богатое оснащение. Этим кроссовер и станет брать. Для сравнения, моноприводный Tiguan в среднем оснащении Connect стоит 1 939 000 рублей, а Mazda CX-5 с приводом на одну ось обойдется в 1 950 000 рублей. Наконец, Hyundai Tucson в комплектации Lifestyle, пакетом Advanced и кожаным салоном оценен в 1 894 000 рублей.