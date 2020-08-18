Объявлена дата премьеры купеобразного Volkswagen Tiguan

На сегодняшний день о Volkswagen Tiguan с литерой X известно не так много. Эта версия построена на удлиненной базе модификации Allspace. Купеобразный кроссовер отличает разве что нисходящая линия крыши и иное оформление кормы — в остальном он идентичен обычному SUV.

Volkswagen Tiguan X будет по умолчанию оснащаться пакетом R Line с иными стоп-сигналами и особыми насадками на выхлопные трубы. Под его капотом разместят двухлитровый TFSI, доступный в двух вариантах форсировки: 186 и 220 л. с. Коробка передач — семиступенчатый «робот», привод — передний или полный.

Стоит отметить, что купеобразный «Тигуан» ориентирован в первую очередь на китайский рынок, а потому ожидать его появления в России в обозримом будущем не стоит.