Как проверить работу DSG на подержанной машине перед покупкой

Машин с роботизированной коробкой передач на вторичном рынке становится все больше. Узел, согласитесь, не самый надежный, особенно на подержанных авто. Нужно ли бояться поработавшее свое «робота» DSG и как проверить такой автомобиль перед покупкой, чтобы после не нарваться на дорогой ремонт, рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Если машина новая, то с ней все понятно. Современный «робот» с двумя сцеплениями без проблем прослужит 80 000—100 000 км. С оговоркой, что автомобиль не будет использоваться в качестве гоночного болида. Но вот покупка «роботизированной» машины на вторичном рынке может дорого обойтись владельцу.
Ведь часто продают автомобили уже с симптомами надвигающихся проблем, потому как платить за недешевое сцепление или блок мехатроника никто не хочет. Исходя из этого, мы не рекомендуем покупать автомобиль с «роботом» без тщательного осмотра. Даже если машину продает официальный дилер. Ведь мастера могут отнестись к диагностике «коробки» халатно, а в результате короткого тест-драйва этого не понять.
Внешний осмотр
Первый этап, с которого начинают проверку машины с DSG, это внешний осмотр. Автомобиль нужно поднять на подъемнике и осмотреть корпус трансмиссии на предмет повреждений или следов ремонта. Если видно, что корпус снимали, или есть следы свежего герметика, нужно насторожиться. Серьезным ремонтом перед продажей никто не занимается.
Компьютерная диагностика
Эта процедура скажет о «коробке» очень много, потому как блок управления «робота» (скажем, известной фольксвагеновской 7-ступенчатой DQ200) фиксирует множество параметров, благодаря которым можно судить, прослужит ли трансмиссия еще, или скоро «умрет». Кроме этого, можно увидеть, как обслуживал DSG прошлый владелец: не затягивал ли со сменой масла, вовремя ли проходил ТО.
В блоке трансмиссии прописывается общий километраж «коробки», поэтому первым делом смотрим именно на него. Если пробег меньше, чем на панели приборов, значит мехатроник меняли — и это хорошая новость. Более свежие версии надежнее первых модификаций. Ну а если километраж сходится, то с DSG проблем не было, что, увы, не отменяет их в будущем. Затем проверяем трансмиссию на возможный перегрев дисков. Это так же видно на мониторе компьютера. Если температура хотя бы одного из дисков была выше 300 градусов — на машине ездили быстро, да с пробуксовками. От такой покупки лучше отказаться.
Тест-драйв
Теперь садимся за руль, запускаем мотор и с нажатой педалью тормоза начинаем переводить селектор в разные положения. Если «коробка» исправна, вы ничего не почувствуете. А если есть проблемы, то при переключениях появятся рывки.
Затем проверяем машину в движении. Тут так же не должно быть рывков при переключении передач. В конце пробной поездки неплохо остановить машину на уклоне и тронуться. Если авто откатится назад — это тревожный сигнал. Такого быть не должно.
Провести все написанные выше процедуры — дело долгое и муторное, но потраченное время стоит того. Ведь автомобиль покупают не на один год. А если сразу после приобретения он встанет и потребует денег, винить кроме себя будет некого.