Как проверить работу DSG на подержанной машине перед покупкой

В блоке трансмиссии прописывается общий километраж «коробки», поэтому первым делом смотрим именно на него. Если пробег меньше, чем на панели приборов, значит мехатроник меняли — и это хорошая новость. Более свежие версии надежнее первых модификаций. Ну а если километраж сходится, то с DSG проблем не было, что, увы, не отменяет их в будущем.

Затем проверяем трансмиссию на возможный перегрев дисков. Это так же видно на мониторе компьютера. Если температура хотя бы одного из дисков была выше 300 градусов — на машине ездили быстро, да с пробуксовками. От такой покупки лучше отказаться.

Тест-драйв

Теперь садимся за руль, запускаем мотор и с нажатой педалью тормоза начинаем переводить селектор в разные положения. Если «коробка» исправна, вы ничего не почувствуете. А если есть проблемы, то при переключениях появятся рывки.

Затем проверяем машину в движении. Тут так же не должно быть рывков при переключении передач. В конце пробной поездки неплохо остановить машину на уклоне и тронуться. Если авто откатится назад — это тревожный сигнал. Такого быть не должно.

Провести все написанные выше процедуры — дело долгое и муторное, но потраченное время стоит того. Ведь автомобиль покупают не на один год. А если сразу после приобретения он встанет и потребует денег, винить кроме себя будет некого.