Почему не стоит покупать подержанный Chery Tiggo FL

Tiggo для российского рынка производили и в Китае, и в России. До мая 2008 года сборка велась на заводе «Автотор», а с ноября 2008 года — на ТагАЗе. Весной 2012 года показали рестайлинговую версию Tiggo FL, но на наш рынок она попала лишь в августе 2013 года. Обновленную модель поставляли к нам из Поднебесной.
Так как прообразом машины стала Toyota RAV4 второго поколения, многие покупатели предположили, что по надежности «китаец» не будет критично уступать «японцу». Но они ошиблись…
Кузов
Сколы кузова на Tiggo T11 встречаются часто. При этом металл быстро начинает цвести. Серьезная коррозия может появиться на капоте, порогах, задних колесных арках, двери багажника и в районе ручек дверей. То есть практически везде.
Двигатель
На Tiggo ставили бензиновые двигатели рабочим объемом 1,6 л (119 л. с. и 126 л. с.), 1,8 л (132 л. с.), 2 л (136 л. с.) и 2,4 л (130 л. с.). У всех моторов, кроме 126-сильного, ременный привод ГРМ, который надо менять через 50 000—60 000 км, иначе есть риск, что ремень порвется. Такие случаи нередки. 126-сильный агрегат с индексом SQRE4G16 надежнее, так как у него в приводе ГРМ — цепь. Но и тут следует помнить, что после 150 000 км она изнашивается и требует замены. Добавим, что нередко моторы страдают масложером, а на 2,4-литровом двигателе нередко утекает антифриз через нижний патрубок радиатора.
Трансмиссия
До рестайлинга на кроссовер ставили 5-ступенчатую «механику», а с моторами 2 и 2,4 литра предлагали 4-ступенчатый «автомат». Позже АКП убрали, заменив его вариатором (для мотора 1,6 л).
На кроссоверах первых выпусков механические коробки передач не отличались надежностью. Хруст при переключении — обычное дело. А на больших пробегах даже известны случаи разрушения дифференциала «коробки». «Автомат» DP0, который китайцы получили от Renault, чуть надежнее, но он нередко «пинается» при переключениях и требуют частой промывки гидроблока.
Ходовая часть
У полноприводных версий, которые были выпущены до мая 2008 года, владельцы отмечали вибрации на скоростях от 70 км/ч. Причина кроется в неправильной балансировке карданного вала. Победить эту «болезнь» непросто и дорого, поэтому лучше с версиями 4x4 не связываться. Что касается других узлов, то ШРУСы требуют замены после 70 000—90 000 км пробега. Рулевые тяги служат около 50 000 км, а рулевая рейка может потечь уже после 60 000 км.
Покупать или нет
Сейчас подержанный Chery Tiggo T11 можно купить всего за 200 000 рублей, а рестайлинговый Tiggo FL обойдется в 300 000. Не стоит соблазняться доступной ценой. Проблем после покупки китайского кроссовера будет более, чем достаточно.