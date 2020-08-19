Почему не стоит покупать подержанный Chery Tiggo FL

Tiggo для российского рынка производили и в Китае, и в России. До мая 2008 года сборка велась на заводе «Автотор», а с ноября 2008 года — на ТагАЗе. Весной 2012 года показали рестайлинговую версию Tiggo FL, но на наш рынок она попала лишь в августе 2013 года. Обновленную модель поставляли к нам из Поднебесной.

Так как прообразом машины стала Toyota RAV4 второго поколения, многие покупатели предположили, что по надежности «китаец» не будет критично уступать «японцу». Но они ошиблись…

Кузов

Сколы кузова на Tiggo T11 встречаются часто. При этом металл быстро начинает цвести. Серьезная коррозия может появиться на капоте, порогах, задних колесных арках, двери багажника и в районе ручек дверей. То есть практически везде.

Двигатель

На Tiggo ставили бензиновые двигатели рабочим объемом 1,6 л (119 л. с. и 126 л. с.), 1,8 л (132 л. с.), 2 л (136 л. с.) и 2,4 л (130 л. с.). У всех моторов, кроме 126-сильного, ременный привод ГРМ, который надо менять через 50 000—60 000 км, иначе есть риск, что ремень порвется. Такие случаи нередки. 126-сильный агрегат с индексом SQRE4G16 надежнее, так как у него в приводе ГРМ — цепь. Но и тут следует помнить, что после 150 000 км она изнашивается и требует замены. Добавим, что нередко моторы страдают масложером, а на 2,4-литровом двигателе нередко утекает антифриз через нижний патрубок радиатора.