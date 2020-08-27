Кроссовер Range Rover Evoque получил в России две новые спецверсии

Как и у флагманской модели Range Rover, версия Autobiography станет самой дорогой и роскошной в линейке Evoque. В ее основе лежит топовая комплектация HSE серии R-Dynamic.

Внешне «автобиографический» кроссовер можно опознать по дизайнерским акцентам стайл-пакета Black Pack, 21-дюймовым колесным дискам Gloss Light Silver с контрастной отделкой Diamond Turned и, конечно, эмблемам Autobiography.

Что же до интерьера, то покупателей ждут кожаная отделка салона Grey Ash, панорамная крыша, новое рулевое колесо, а также сиденья, обитые кожей Windsor. Передние кресла располагают электроприводом, регулировкой в 14 направлениях, функциями охлаждения и обогрева. Последняя — есть и у заднего дивана.