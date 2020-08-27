Кроссовер Range Rover Evoque получил в России две новые спецверсии

Как и у флагманской модели Range Rover, версия Autobiography станет самой дорогой и роскошной в линейке Evoque. В ее основе лежит топовая комплектация HSE серии R-Dynamic.
Внешне «автобиографический» кроссовер можно опознать по дизайнерским акцентам стайл-пакета Black Pack, 21-дюймовым колесным дискам Gloss Light Silver с контрастной отделкой Diamond Turned и, конечно, эмблемам Autobiography.
Что же до интерьера, то покупателей ждут кожаная отделка салона Grey Ash, панорамная крыша, новое рулевое колесо, а также сиденья, обитые кожей Windsor. Передние кресла располагают электроприводом, регулировкой в 14 направлениях, функциями охлаждения и обогрева. Последняя — есть и у заднего дивана.
Кроссоверы Range Rover Evoque в исполнении Autobiography комплектуются самым мощным (если не брать в расчет модификацию с «мягким» гибридом) силовым агрегатом. Речь идет о 250-сильном 2,0-литровом бензиновом моторе, работающем с девятиступенчатым «автоматом» и системой полного привода.
Версия Range Rover Evoque Lafayette будет попроще: она подразумевает те же опции, что входят в список оснащения комплектации S.
Из особенностей — контрастная крыша фирменного цвета Nolita Grey, 20-дюймовые колесные диски (тоже серые), «панорамка», премиальный набор ковриков, подсветка порогов и зеркало заднего вида с технологией ClearSight Rear View, которое выводит при нажатии клавиши изображение с камеры заднего вида.