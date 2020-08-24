Зачем водители ставят на колеса авто острые пики вместо стандартных болтов и гаек

В последнее время на глаза стали попадаться машины со странным видом колесных дисков. Вернее — их крепления. Вместо банальных болтов и гаек, диск крепится на авто с помощью явно нештатных аналогов любопытной формы — в виде то-ли заточенных наконечников пик, то ли сильно заостренных пуль.

Торчат эти пули-пики порой сантиметров на 10 из поверхности колесного диска. При движении машины ее колеса вращаются и оснащенные такими шипами в районе ступицы, навевают образы древних боевых колесниц. У них в аналогичном месте крепились совершенно не детского размера острые лезвия, которыми предполагалось косить супостатов пачками, врезавшись в ряды вражеской пехоты. Сейчас автовладельцы, комплектующие острыми штуковинами литые диски своих «железных колесниц», вряд-ли всерьез держат в уме подобные цели.

Однако какую-то «опасную» нотку своим машинам они придать явно пытаются. Дело в том, что подобные торчащие в стороны из колес штуковины, превращающиеся на ходу в подобие «фрезы», активно применявшиеся на монструозных транспортных средствах персонажей блок-бастера про «безумного Макса». Забавно, что впрыснуть своей легковушке «дух Mad Max» не прочь и владельцы пафосных авто премиум-сегмента, и обладатели недорогих подержанных иномарок, и пилоты старых «самобеглых помоек» отечественного производства.