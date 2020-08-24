Зачем водители ставят на колеса авто острые пики вместо стандартных болтов и гаек

В последнее время на глаза стали попадаться машины со странным видом колесных дисков. Вернее — их крепления. Вместо банальных болтов и гаек, диск крепится на авто с помощью явно нештатных аналогов любопытной формы — в виде то-ли заточенных наконечников пик, то ли сильно заостренных пуль.
Торчат эти пули-пики порой сантиметров на 10 из поверхности колесного диска. При движении машины ее колеса вращаются и оснащенные такими шипами в районе ступицы, навевают образы древних боевых колесниц. У них в аналогичном месте крепились совершенно не детского размера острые лезвия, которыми предполагалось косить супостатов пачками, врезавшись в ряды вражеской пехоты. Сейчас автовладельцы, комплектующие острыми штуковинами литые диски своих «железных колесниц», вряд-ли всерьез держат в уме подобные цели.
Однако какую-то «опасную» нотку своим машинам они придать явно пытаются. Дело в том, что подобные торчащие в стороны из колес штуковины, превращающиеся на ходу в подобие «фрезы», активно применявшиеся на монструозных транспортных средствах персонажей блок-бастера про «безумного Макса». Забавно, что впрыснуть своей легковушке «дух Mad Max» не прочь и владельцы пафосных авто премиум-сегмента, и обладатели недорогих подержанных иномарок, и пилоты старых «самобеглых помоек» отечественного производства.
Кроме задач чисто эстетических, «пики» могут играть и практическую роль — «секреток», призванных препятствовать краже злоумышленниками колес с припаркованного авто. Ведь эти аксессуары продаются в комплекте со специальным ключом для их снятия-установки. Такой набор стоит в среднем, 1500—2500 рублей. Но есть в их эксплуатации один нюанс!
Дизайнерские болты-гайки крепления диска к машине отнюдь не являются частью ее штатного оборудования. Другое дело, что последние в глаза сотрудников полиции не бросаются. В отличии от вызывающе-агрессивно выставляемых на показ всему миру «шипов».
Их патрульный экипаж ГИБДД вполне может назвать нестандартным оборудованием, выписать штраф на 500 рублей по статье 12.5 КоАП за «управление ТС при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена» и потребовать у водителя демонтировать эти «пики» под страхом запрета дальнейшего движения авто.
Есть, конечно, неплохой шанс «отбодаться» от шустрого полицмейстера,объяснив, что у вас на колесах установлены всего-лишь безобидные «секретки». Но в любом случае «красота» в виде «пик» на колесах может потребовать изрядных жертв при общении с правоохранителями.