Какими поломками испугает подержанный Lexus RX третьего поколения

Кроссовер третьего поколения появился в 2008 году, а в 2012 году машине провели рестайлинг. Машина вышла надежнее, нежели «второй» RX, о котором портал «АвтоВзгляд» уже писал. Да она и моложе, потому более интересна покупателям. Сейчас на вторичном рынке можно купить «японца» в приличном состоянии, выложив 1 250 000 рублей, что по сегодняшним меркам довольно бюджетно. Теперь разберемся, стоит ли это делать.

Кузов

Как и на моделях других производителей хромированные кузовные детали очень быстро теряют лоск и облезают. Лекарство тут только одно — перекрасить элементы. А вот ржавчина появляется редко, и это большой плюс для подержанного автомобиля. Что касается салона, то тут изнашивается кожаная обивка передних кресел и иногда скрепят пластики панелей.

Двигатель

Силовые агрегаты, включая гибридные, особых проблем не доставляют, и без труда ходят по 200 000 — 300 000 км. Лишь после 150 000 км пробега могут начать подтекать радиаторы системы охлаждения, а на пробеге 200 000 км требует замены цепь в приводе ГРМ.

Частенько водители жалуются на шум при запуске мотора. Этот посторонний звук — знак, что муфты системы VVT-i изношены. Сам симптом не смертелен, но говорит, что прошлый владелец экономил на качественном моторном масле. А вот это уже может привести к серьезным поломкам в будущем.

Если присматриваетесь к гибридной версии, обращайте внимание на состояние тяговой батареи. То, что она скоро «умрет» можно понять в пробной поездке. Поэтому хорошо быть попасть в затор и послушать, как работает силовой агрегат. Исправный должен функционировать в режиме электромобиля. Если же часто включается ДВС, значит от такой машины надо бежать, ведь замена батареи обойдется в 500 000 рублей.