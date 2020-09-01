Какими поломками испугает подержанный Lexus RX третьего поколения

Кроссовер третьего поколения появился в 2008 году, а в 2012 году машине провели рестайлинг. Машина вышла надежнее, нежели «второй» RX, о котором портал «АвтоВзгляд» уже писал. Да она и моложе, потому более интересна покупателям. Сейчас на вторичном рынке можно купить «японца» в приличном состоянии, выложив 1 250 000 рублей, что по сегодняшним меркам довольно бюджетно. Теперь разберемся, стоит ли это делать.
Кузов
Как и на моделях других производителей хромированные кузовные детали очень быстро теряют лоск и облезают. Лекарство тут только одно — перекрасить элементы. А вот ржавчина появляется редко, и это большой плюс для подержанного автомобиля. Что касается салона, то тут изнашивается кожаная обивка передних кресел и иногда скрепят пластики панелей.
Двигатель
Силовые агрегаты, включая гибридные, особых проблем не доставляют, и без труда ходят по 200 000 — 300 000 км. Лишь после 150 000 км пробега могут начать подтекать радиаторы системы охлаждения, а на пробеге 200 000 км требует замены цепь в приводе ГРМ.
Частенько водители жалуются на шум при запуске мотора. Этот посторонний звук — знак, что муфты системы VVT-i изношены. Сам симптом не смертелен, но говорит, что прошлый владелец экономил на качественном моторном масле. А вот это уже может привести к серьезным поломкам в будущем.
Если присматриваетесь к гибридной версии, обращайте внимание на состояние тяговой батареи. То, что она скоро «умрет» можно понять в пробной поездке. Поэтому хорошо быть попасть в затор и послушать, как работает силовой агрегат. Исправный должен функционировать в режиме электромобиля. Если же часто включается ДВС, значит от такой машины надо бежать, ведь замена батареи обойдется в 500 000 рублей.
Подвеска
Неприятные сюрпризы может подкинуть «пневма», которой оснащали некоторые версии, привезенные из Европы. Ремонт такой ходовой способен разорить, потому лучше выбирать кроссовер с обычной подвеской. Тут слабым местом являются амортизаторы, которые способны потечь уже после 50 000 км пробега. Добавим и то, что RX с аппетитом «грызет» тормозные колодки и диски. Причем последние склонны к перегреву. Все дело в том, что машина тяжелая. Так что лучше на ней не гонять и резко не тормозить.
Трансмиссия
«Автомат» не прощает экономии на обслуживании. Так что если не хотите, чтобы при переключении появились пинки, регулярно меняйте масло и фильтр через каждые 50 000 км. Хоть эта и недешевая процедура, которая обойдется в 25 000 рублей, зато с трансмиссией проблем не будет.
Покупать или нет
В целом, «третий» RX получился надежной машиной. Но чтобы свести к минимуму риски покупки проблемного SUV, выбирайте экземпляр с бензиновым мотором, обычной ходовой и полным приводом. Учтите, что переднеприводный RX 270 (188 л. с.) — не лучший вариант, ведь расход в 15 литров на «сотню» мало кого обрадует.