4 крутых подержанных кроссовера по цене нового LADA XRAY Cross

Напомним, что LADA XRAY Cross в самой престижной комплектации Instinct стоит минимум 995 900 рублей, а за версию с вариатором просят 1 055 900 рублей. Машина вышла гармоничной, но недостатки у нее, конечно же, есть. Поводы для критики вызывают довольно простые материалы отделки и посредственная шумоизоляция. А легковая платформа ставит крест на версии с полным приводом. Вот мы и решили посмотреть, что за эти деньги можно купить на вторичном рынке.
Hyundai Creta
Российский бестселлер среди компактных кроссоверов, довольно широко представлен на рынке подержанных машин. Моноприводный автомобиль с 1,6-литровым мотором и «механикой» можно купить за 750 000 рублей. Примерный пробег у такого экземпляра будет 60 000 км. Версия с «автоматом» обойдется уже в 900 000 рублей. Ну а полноприводные «Креты» можно найти за миллион рублей.
Огорчить «бэушный» паркетник может задирами в цилиндрах, что для моторов Hyundai не редкость. Поэтому, перед выбором «Креты» сначала почитайте материал портала «АвтоВзгляд» по этой теме.
Mazda CX-5
Японский кроссовер первого поколения можно купить, имея в кармане около 800 000 рублей. За эти деньги реально найти моноприводную Mazda СХ-5 с 2-литровым 150-сильным мотором и «механикой» 2012 года выпуска. Правда побег будет солидный — от 150 000 км. Машины с 2,5-литровым двигателем и полным приводом стоят чуть больше миллиона рублей.
«Прайс» привлекательный, но при выборе CX-5 стоит помнить, что моторы серии Skyactive требовательны к качеству топлива. Потому, если прошлый владелец заправлялся кое-где, придется чистить топливные форсунки и менять свечи, а это недешево. Ну а про другие «болячки» модели, мы писали вот тут.
BMW X1
В цену «Инстинкта» от LADA укладывается и премиальный кроссовер BMW X1 (кузов Е84) 2013 года выпуска и пробегом 160 000 км. За миллион с «копейками» продают заднеприводный SUV с 2-литровым 150-сильным бензиновым мотором и «автоматом».
В безусловных плюсах «немца» есть и минусы. Обслуживание премиального кроссовера стоит дороже, чем представителя масс-маркета, да и чтобы найти небитый экземпляр потребуется время. Ведь на этих машинах любили погонять, либо ездили дамы. А прекрасный пол нередко предпочитает парковаться по звуку.
Volkswagen Touareg
За 800 000 рулей не «вторичке» продают и еще одного популярного «немца» — Touareg первого поколения. На одометре кроссовера 2008 годов выпуска значатся немаленькие пробеги в 170 000, а то и 200 000 км.
Автомобиль богато укомплектован, а под капотом работает 3.6-литровый мотор в 280 л. с. Поэтому экземпляр можно рекомендовать тем, кто каждый год желает платить государству повышенный транспортный налог. А еще не надо забывать, что обслуживание «Туарега» недешево, да и хранить его лучше в гараже. Иначе есть риск, что автоворы могут снять с машины фары.