4 крутых подержанных кроссовера по цене нового LADA XRAY Cross

Hyundai Creta

Российский бестселлер среди компактных кроссоверов, довольно широко представлен на рынке подержанных машин. Моноприводный автомобиль с 1,6-литровым мотором и «механикой» можно купить за 750 000 рублей. Примерный пробег у такого экземпляра будет 60 000 км. Версия с «автоматом» обойдется уже в 900 000 рублей. Ну а полноприводные «Креты» можно найти за миллион рублей.

Огорчить «бэушный» паркетник может задирами в цилиндрах, что для моторов Hyundai не редкость. Поэтому, перед выбором «Креты» сначала почитайте материал портала «АвтоВзгляд» по этой теме.

Mazda CX-5

Японский кроссовер первого поколения можно купить, имея в кармане около 800 000 рублей. За эти деньги реально найти моноприводную Mazda СХ-5 с 2-литровым 150-сильным мотором и «механикой» 2012 года выпуска. Правда побег будет солидный — от 150 000 км. Машины с 2,5-литровым двигателем и полным приводом стоят чуть больше миллиона рублей.

«Прайс» привлекательный, но при выборе CX-5 стоит помнить, что моторы серии Skyactive требовательны к качеству топлива. Потому, если прошлый владелец заправлялся кое-где, придется чистить топливные форсунки и менять свечи, а это недешево. Ну а про другие «болячки» модели, мы писали вот тут.