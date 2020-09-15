Сколько кроссоверов и внедорожников продал Lexus за свою историю

Свой первый внедорожник — модель LX — компания Lexus презентовала публике в 1996-ом. Два года спустя начались продажи второго «универсала повышенной проходимости» — кроссовера RX, который на сегодняшний день является самой популярной машиной японской марки. По мере развития бренда линейка SUV расширялась: со временем в нее вошли внедорожник GX, а также кроссоверы NX и UX.

За все время Lexus RX, ставший локомотивом продаж, снискал доверие 3 136 223 человек. На втором месте рейтинга популярности расположился NX, в пользу которого сделали выбор 853 035 покупателей. Следом идут LX и GX, разошедшиеся тиражом в 487 229 и 445 965 единиц. Замыкает список UX, поступивший в продажу в 2018-ом — на нем остановились 110 899 потребителей.

Всего по состоянию на конец июня Lexus реализовал 5 033 351 кроссовер и внедорожник. В частности, на Россию пришлось порядка 206 000 машин. При этом чуть больше половины — а именно 105 154 единицы — проданные RX.

Добавим, что все эти модели предлагаются российским покупателям и сегодня. Самый доступный в ряду SUV — кроссовер UX, чей ценник начинается от 2 200 000 рублей. За NX дилеры просят от 2 599 00 целковых, за RX и удлиненный RX L — от 3 670 000 и 4 509 000. GX обойдется как минимум в 4 841 000 «деревянных», а флагманский LX в простейшем исполнении — в 6 665 000.