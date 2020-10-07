Opel Crossland X обновился и готов приехать в Россию

Обновленный паркетник Opel Crossland теперь можно узнать по так называемому «Визору» — единому модулю, который совмещает оптику, решетку радиатора и логотип бренда. Впервые такое решение показали на концепте GT X Experimental в 2018 году, а совсем недавно новое «лицо» применили на компакте Opel Mokka.
У «Кросслэнда» доработали шасси и рулевое управление, так что машина стала динамичнее. Появилась и фирменная система контроля тяги IntelliGrip с пятью режимами движения: нормальный, «снег», «грязь», «песок» и ESP Off.
Что касается линейки двигателей, то она почти не изменилась. В гамме остался бензиновый мотор объемом 1,2 л в трех варианты мощности: 83, 110 и 130 л. с. А отдачу дизельного 1,5-литрового агрегата в 102 силы подняли до 110 л. с.
Российское представительство Opel уже не раз говорило, что планирует начать продажи «Кросслэнда» в нашей стране. Теперь же есть официальная информация, что модель появится у российских дилеров в 2021 году. Вопрос лишь в том, с каким мотором. Ведь малообъемные двигатели у нас не в почете, а компактные кроссоверы с дизельными двигателями попросту не покупают.