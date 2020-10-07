Opel Crossland X обновился и готов приехать в Россию

У «Кросслэнда» доработали шасси и рулевое управление, так что машина стала динамичнее. Появилась и фирменная система контроля тяги IntelliGrip с пятью режимами движения: нормальный, «снег», «грязь», «песок» и ESP Off.

Что касается линейки двигателей, то она почти не изменилась. В гамме остался бензиновый мотор объемом 1,2 л в трех варианты мощности: 83, 110 и 130 л. с. А отдачу дизельного 1,5-литрового агрегата в 102 силы подняли до 110 л. с.