Как водителям-пенсионерам подготовиться ко второй волне коронавируса

Столичные коммунальные службы обильно поливают улицы водой, а людям в возрасте 65+ власти советуют сидеть дома или на дачах. Но даже если пожилые люди решили спрятаться от редкой китайской заразы на садовом участке или в квартире, за продуктами им все равно приходится ездить. Значит, определенному риску они все же подвергаются. Как максимально обезопасить себя? Прежде всего, нужно отдать предпочтение личному автомобилю и подготовить его к возможно второй волне пандемии.

Портал «АвтоВзгляд» не советует затягивать с техобслуживанием и сезонной сменой шин. Все это можно поручить более молодым родственникам, а потом тщательно почистить салон автомобиля. В крайнем случае, есть выездные шиномонтажи, которые «перекинут» колеса прямо возле дома. Да и многие дилеры предлагают услугу по дистанционной доставке машины на сервис и обратно к подъезду.

Также рекомендуем провести химчистку салона и заменить салонный фильтр. Но не стоит экономить и покупать самый дешевый. Наоборот, купите дорогой, гипоаллергенный. А еще лучше, фильтр стандарта HEPA. Эта аббревиатура переводится как «высокоэффективное удержание частиц». Такой фильтр способен «поймать» более 90% различных аллергенов и вирусов. Такие фильтры используют, например, в самолетах.