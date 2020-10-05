Как водителям-пенсионерам подготовиться ко второй волне коронавируса

Столичные коммунальные службы обильно поливают улицы водой, а людям в возрасте 65+ власти советуют сидеть дома или на дачах. Но даже если пожилые люди решили спрятаться от редкой китайской заразы на садовом участке или в квартире, за продуктами им все равно приходится ездить. Значит, определенному риску они все же подвергаются. Как максимально обезопасить себя? Прежде всего, нужно отдать предпочтение личному автомобилю и подготовить его к возможно второй волне пандемии.
Портал «АвтоВзгляд» не советует затягивать с техобслуживанием и сезонной сменой шин. Все это можно поручить более молодым родственникам, а потом тщательно почистить салон автомобиля. В крайнем случае, есть выездные шиномонтажи, которые «перекинут» колеса прямо возле дома. Да и многие дилеры предлагают услугу по дистанционной доставке машины на сервис и обратно к подъезду.
Также рекомендуем провести химчистку салона и заменить салонный фильтр. Но не стоит экономить и покупать самый дешевый. Наоборот, купите дорогой, гипоаллергенный. А еще лучше, фильтр стандарта HEPA. Эта аббревиатура переводится как «высокоэффективное удержание частиц». Такой фильтр способен «поймать» более 90% различных аллергенов и вирусов. Такие фильтры используют, например, в самолетах.
Кстати, еще в первую волну пандемии, по схожему пути пошли ряд производителей. Скажем, китайский концерн Changan стал оснащать все выпускаемые автомобили салонными фильтрами класса PM0.1. По словам представителей компании, такие фильтрующие элементы могут задерживать до 97,7% бактерий поступающих из окружающей среды.
Ну а если у вас престижный автомобиль, то риск заразиться становится меньше. Ведь премиальные машины оснащены продвинутыми системами кондиционирования. Скажем, у Lexus есть технология Nanoe, которая чистит воздух и удаляет неприятные запахи. Электроника сама корректирует параметры работы благодаря датчикам присутствия пассажиров. Система также отслеживает показатели внешней и внутренней температуры, подбирая оптимальный уровень мощности обдува и температуры воздуха.
В общем, пандемию вполне реально пережить. Главное, ограничить контакты и не пользоваться общественным транспортом. Ведь как бы тщательно не чистили вагоны метро или салоны электробусов, от людей никуда не скрыться. А ведь люди и есть главные переносчики заразы.