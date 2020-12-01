Новый Volkswagen Tiguan готов к продаже в России

Любителям выделиться из потока адресован Tiguan R-Line, который легко отличить по фирменному обвесу кузова. Вдобавок ему полагаются кожаный салон, адаптивный круиз-контроль и 20-дюймовые колеса. Непонятно только одно: а сколько будет стоить все это великолепие? Ведь цены до сих пор остаются неопубликованными!

Впрочем, ждать осталось недолго: наверняка премьера машины состоится до конца года. Тогда же узнаем, почему дизель вдруг исчез из нашей гаммы — в линейку моторов вошли только бензиновые турбочетверки. С агрегатом 1.4 TSI мощностью 125 л. с. полагаются механическая коробка и передний привод.

К более мощному исполнению этого мотора (150 л. с.) прилагаются безальтернативный «робот», а также передний или полный привод. Двухлитровые движки 180 или 220 л. с.) — это семиступенчатый «преселектив» и трансмиссия «четыре на четыре».

И еще. Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», Volkswagen Golf восьмого поколения приедет в нашу страну — без лишней помпы, буднично и незаметно для публики, почти так же, как был убран из прайс-листов его предшественник.