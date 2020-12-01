Новый Volkswagen Tiguan готов к продаже в России

На самом деле, в Европе рестайлинговый Volkswagen Tiguan выкатили еще летом. Но мы не будем обвинять российский офис в столь долгой задержке. Ведь сначала машину надо поставить на конвейер завода в Калуге, иначе она огорошит просто запредельными ценниками. (Причина — в жадности российских властей, о чем портал «АвтоВзгляд» рассказывал очень подробно).
Местное подражделение немецкой марки уже говорило, что готовит четыре комплектации: начальную Respect, среднюю Status и топовую Exclusive. Отдельным пунктом идет псевдоспортивный вариант R-Line.
В базовую версию Respect войдет трехзонный климат-контроль, штатная медиасистема, обогрев передних сидений и светодиодные фары. Также покупатель получит подогреваемый мультируль, круиз-контроль и 17-дюймовые колёса.
В исполнении Status прибавляются обогрев лобового стекла и задних сидений, восьмидюймовый экран медиасистемы вместо тачскрина на 6,5 дюйма, парктроник и камера заднего вида. А Exclusive предложит виртуальные приборы, адаптивные фары, комбинированную отделку салона и другие «плюшки», включая электропривод пятой двери и щедрый набор электроники.
Любителям выделиться из потока адресован Tiguan R-Line, который легко отличить по фирменному обвесу кузова. Вдобавок ему полагаются кожаный салон, адаптивный круиз-контроль и 20-дюймовые колеса. Непонятно только одно: а сколько будет стоить все это великолепие? Ведь цены до сих пор остаются неопубликованными!
Впрочем, ждать осталось недолго: наверняка премьера машины состоится до конца года. Тогда же узнаем, почему дизель вдруг исчез из нашей гаммы — в линейку моторов вошли только бензиновые турбочетверки. С агрегатом 1.4 TSI мощностью 125 л. с. полагаются механическая коробка и передний привод.
К более мощному исполнению этого мотора (150 л. с.) прилагаются безальтернативный «робот», а также передний или полный привод. Двухлитровые движки 180 или 220 л. с.) — это семиступенчатый «преселектив» и трансмиссия «четыре на четыре».
И еще. Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», Volkswagen Golf восьмого поколения приедет в нашу страну — без лишней помпы, буднично и незаметно для публики, почти так же, как был убран из прайс-листов его предшественник.