Naran Hyper: суперкар из Зимбабве, за которым встают в очередь

И во всех случаях ни слова про размах и масштаб. Мате Римак сделал всего восемь электромобилей Rimac Concept One, после чего отправился покупать фирму Bugatti. Грандиозный Aznom Palladium будет выпущен в 10 экземплярах. Самый большой тираж у рекордсмена мира, преодолевшего рубеж скорости в 500 км/ч, SSC Tuatara — 100 штук.

Главное в этих упражнениях с изобретением автомобиля будущего — результата достигают там, где нет солидных руководителей в галстуках, со стратегическим мышлением, сертифицированными компетенциями, весомой значимостью и большими письменными столами. Невероятные автомобили создают азартные парни, выросшие на воле, не обученные кланяться, оглядываться, ждать. Скорость воспламенения идеи мгновенно отзывается решениями, делами и действием.

После того, как за один год мир испытал шок от проектов Alieno Arcanum из Болгарии, Hopium Machina из Франции, SSC Tuatara из США, Aznom Palladium из Италии, под занавес появился Naran из Зимбабве.