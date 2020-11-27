Почему бережное отношение к машине может ей только навредить

Начнем с «сердца» авто — двигателя. Длительное движение на низких оборотах для него вредно и, в конечном счете, оборачивается дорогим ремонтом. Дело в том, что в процессе эксплуатации в моторе скапливается сажа, а в камерах сгорания появляется нагар. Это естественный процесс и от него никуда не уйти.

Поэтому, нужно периодически притапливать педаль газа, чтобы мотор поработал на высоких оборотах. Так камеры сгорания и свечи зажигания очистятся от нагара. И не надо при этом тратить деньги на всевозможные чистящие присадки. Большое количество отработавших газов, образующиеся на высоких оборотах, полезно и для очистки системы наддува. Ведь перепускной клапан турбины работает только на высоких оборотах, так что если ездить медленно, он потеряет подвижность.

Зимой ситуация усугубляется тем, что мотор медленно прогревается. Это приводит к тому, что влага, которая конденсируется в картере двигателя, смешивается с моторным маслом и ухудшает его защитные свойства. Вот поэтому зимой мотор хорошо бы «прожарить». В процесс быстрой езды влага выпаривается из масла практически бесследно.

«Погонять» полезно и для профилактики топливной системы. Это также способствует ее очистке.