5 самых популярных китайских кроссоверов в России

Напомним, что кроме России, модель продают на рынках 17 стран, включая Восточную Европу, Южную Америку, Африку, а также страны Юго-Восточной Азии. Каждый месяц новых владельцев отыскивают 20 000 «Атласов», притом снижения спроса не наблюдается.

На втором месте засел не менее амбициозный кроссовер Haval F7. Производитель сделал на него большую ставку, ведь модель начали собирать в России и не прогадали. В прошлом году удалось продать 5841 кроссовер.

Бронзовый призер — еще один представитель «клана» Geely — модель Coolray. Этот яркий автомобиль выбрали 5 155 человек. Модель действительно впечатляет. У нее шведский наддувный мотор, преселективный «робот», а в салоне огромный дисплей и ряд клавиш, исполненных в стиле Porsche. Да и с функционалом все серьезно. Есть помощник спуска с горы, переключатели режимов движения, камеры кругового обзора и автопарковщик.