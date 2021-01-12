5 самых популярных китайских кроссоверов в России

Россияне уже оценили качество китайских машин и перестали бояться продукции из Поднебесной. При словах «китайский аппарат» людей уже не бьет нервная дрожь, и они не пытаются спрятать честно заработанные деньги под матрац.
Для того, чтобы понять, какие китайские кроссоверы стали самыми популярными, портал «АвтоВзгляд» взял данные статистики Ассоциации европейского бдизнеса (АЕБ). В результате оказалось, что по результатам 11 месяцев прошлого года самым востребованным SUV стал Geely Atlas. За отчетный период хозяев нашли 6 592 автомобиля.
Напомним, что кроме России, модель продают на рынках 17 стран, включая Восточную Европу, Южную Америку, Африку, а также страны Юго-Восточной Азии. Каждый месяц новых владельцев отыскивают 20 000 «Атласов», притом снижения спроса не наблюдается.
На втором месте засел не менее амбициозный кроссовер Haval F7. Производитель сделал на него большую ставку, ведь модель начали собирать в России и не прогадали. В прошлом году удалось продать 5841 кроссовер.
Бронзовый призер — еще один представитель «клана» Geely — модель Coolray. Этот яркий автомобиль выбрали 5 155 человек. Модель действительно впечатляет. У нее шведский наддувный мотор, преселективный «робот», а в салоне огромный дисплей и ряд клавиш, исполненных в стиле Porsche. Да и с функционалом все серьезно. Есть помощник спуска с горы, переключатели режимов движения, камеры кругового обзора и автопарковщик.
На четвертом месте разместился Chery Tiggo 4, который приобрели 4622 покупателя. Одноклассник популярного корейца Hyundai Creta отличается солидным списком опций и неплохим набором силовых агрегатов. «Четверку» можно заказать, как с 1,5-литровым мотором в 113 сил, так и с 2-литровым «атмосферником» отдачей 122 л. с. А турбоверсия развивает 147 л. с. Наконец, кроссовер в базовой комплектации стоит сейчас меньше миллиона рублей, что делает его довольно выгодным приобретением.
Пятое место занимает купеобразный Haval F7X. За прошлый год его выбрали 3 714 человек, что очень неплохо. Машина добротно собрана и богато оснащена, а стильный кузов заставляет людей сворачивать головы. Кто бы мог подумать, что на китайцев когда-нибудь начнут заглядываться.