4 самых эффективных и простых способа завести двигатель в мороз

Грядут холода, а потому пора к ним подготовиться. Ведь если надо будет куда-то срочно ехать, а машина откажется заводиться, придется долго плясать вокруг нее с бубном, и это не всегда приводит к тому, что мотор оживет. Тут нужны другие методы.
С толкача
Если за ночь аккумулятор разрядился, а у вас нет ни проводов прикуривателя, ни запасной батареи, придется применить дедовский метод — завести автомобиль с «толкача». При этом надо помнить, что подобный фокус может пройти только для машины на «механике». Включаем зажигание, врубаем повышенную передачу (обычно третью или четвертую) и — вперед. Хорошо, если автомобиль покатится с горки, так оживить мотор будет легче.
Прикуриваем
На машине с «автоматом» завести двигатель с толкача не получится. Надо возить с собой провода прикуривания. Но крепить их нужно правильно, чтобы минусовая клемма была на «массе», а не на «минусе» той машины, от которой «прикуривают». Ведь при неумелом прикуривании легко спалить ряд электронных систем автомобиля, а это обернется дорогим ремонтом.
Автохимия в помощь
Бывает так, что стартер крутит, но двигатель не запускается. В этом случае не надо нервничать, а стоит немедленно прекратить дергать стартер. Трех попыток вполне достаточно, иначе можно разрядить «в ноль» аккумулятор. Для решения проблемы есть так называемые аэрозоли «быстрый старт», которые продают в любом автомагазине.
Откройте капот и распылите состав в патрубок воздушного фильтра. После этого двигатель должен запуститься.
Используем бустер
В былые годы автолюбители снимали аккумулятор и относили домой, ведь в тепле он точно не разрядится. Но следует помнить, что батарея испаряет небольшое количество кислоты, а потому в квартире хранить ее небезопасно. Да и поехать сразу не получиться. Нужно время, чтобы установить аккумулятор на место.
Поэтому, чтобы не таскать тяжести, лучше приобрести компактный бустер. Это устройство, по сути, тот же аккумулятор, который может выдавать нужный пусковой ток. Бустер — не полноценная замена АКБ, но на пару запусков его хватит. Для подключения устройства к баратее у него есть «крокодилы», которые крепятся к клеммам. И, пожалуй, это самый быстрый и безопасный способ заставить двигатель работать после морозной ночи.