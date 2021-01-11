4 самых эффективных и простых способа завести двигатель в мороз

Грядут холода, а потому пора к ним подготовиться. Ведь если надо будет куда-то срочно ехать, а машина откажется заводиться, придется долго плясать вокруг нее с бубном, и это не всегда приводит к тому, что мотор оживет. Тут нужны другие методы.

С толкача

Если за ночь аккумулятор разрядился, а у вас нет ни проводов прикуривателя, ни запасной батареи, придется применить дедовский метод — завести автомобиль с «толкача». При этом надо помнить, что подобный фокус может пройти только для машины на «механике». Включаем зажигание, врубаем повышенную передачу (обычно третью или четвертую) и — вперед. Хорошо, если автомобиль покатится с горки, так оживить мотор будет легче.

Прикуриваем

На машине с «автоматом» завести двигатель с толкача не получится. Надо возить с собой провода прикуривания. Но крепить их нужно правильно, чтобы минусовая клемма была на «массе», а не на «минусе» той машины, от которой «прикуривают». Ведь при неумелом прикуривании легко спалить ряд электронных систем автомобиля, а это обернется дорогим ремонтом.