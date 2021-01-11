5 популярных кроссоверов, призванных разорвать российский рынок в 2021 году

Российскому авторынку прогнозируют непростой год, тем не менее, новинок у нас будет предостаточно. Это значит, что многие производители верят в то, что Россия преодолеет трудности, и ее граждане начнут покупать автомобили, что не может не радовать.
Портал «АвтоВзгляд» уже упоминал про три самых дешевых кроссовера, которые мы ждем в 2021 году, так что повторяться не будем, и обратим внимание на машины, которые классом выше и чуть дороже.
Начнем с новинок от Volkswagen. Обновленный Tiguan уже появился в салонах дилеров, но мы помним и про обещание локализовать производство компактного кроссовера Tharu. По некоторым данным, подготовка производства в Нижнем Новгороде уже идет, так что будем ждать этот автомобиль во второй половине года.
Если говорить о технической части, то кроссовер базируется на платфоме MQB и, по сути, представляет из себя перелицованный Skoda Karoq. Базовая версия располагает 1,4-литровым наддувным мотором в 150 сил, который работает в паре с семиступенчатым «роботом» и передним приводом. А вот топовый вариант похвастает 2-литровым двигателем на 186 «лошадей» и всеми ведущими.
Что касается «Шкоды», то она готовит рестайлинг модели Kodiaq. Судя по шпионским фото, машина получит новую головную оптику и решетку радиатора в стиле «Октавии». Сзади изменят дизайн бампера и форму фонарей.
Порадует новинками и Nissan. Японцы уже обновили модель Rogue для США, которая известна у нас, как X-Trail. Так что в Россию ее точно привезут. Скорее всего, автомобиль мы увидим ближе к концу года.
Известно, что в основе «Икстрейла» нового поколения лежит прежняя модульная платформа CMF-C/D. Схема подвесок стандартная: спереди — Мак-Ферсон, сзади — «многорычажка». В общем, основные изменения должны быть во внешности и оформлении салона. Автомобиль получит многоярусную оптику и новую V-образную решетку радиатора, а на передней панели появится крупный экран мультимедиа.
Весной ниссановцы нам обещают привезти и Qashqai третьего поколения. Кроссовер сильно изменится внешне. Скорее всего, некоторые стилистические решения дизайнеры возьмут от концепта Imq, а кое-что — от нового Juke. Кардинальные изменения ожидаются и в интерьере. У машины появится новая панель приборов и продвинутая мультимедиа-система.
В первой половине года ожидается премьера нового Hyundai Tucson. «Кореец» четвертого поколения отличается необычным и ярким дизайном. За это его и будут любить. Если говорить о практичности, то новинка оказалась крупнее уходящей модели. Колесная база стала больше на 10 мм (2680 мм), длина увеличилась на 20 мм (до 4500 мм), ширина — на 15 мм (до 1865 мм), а высота — на 5 мм (до 1650 мм).
В салоне дизайнеры установили сенсорную панель приборов, а под элементами обшивки воткнули светодиодные ленты подсветки. Управление коробкой-автоматом по последней моде перевили на кнопочный пульт.