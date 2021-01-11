5 популярных кроссоверов, призванных разорвать российский рынок в 2021 году

Российскому авторынку прогнозируют непростой год, тем не менее, новинок у нас будет предостаточно. Это значит, что многие производители верят в то, что Россия преодолеет трудности, и ее граждане начнут покупать автомобили, что не может не радовать.

Портал «АвтоВзгляд» уже упоминал про три самых дешевых кроссовера, которые мы ждем в 2021 году, так что повторяться не будем, и обратим внимание на машины, которые классом выше и чуть дороже.

Начнем с новинок от Volkswagen. Обновленный Tiguan уже появился в салонах дилеров, но мы помним и про обещание локализовать производство компактного кроссовера Tharu. По некоторым данным, подготовка производства в Нижнем Новгороде уже идет, так что будем ждать этот автомобиль во второй половине года.

Если говорить о технической части, то кроссовер базируется на платфоме MQB и, по сути, представляет из себя перелицованный Skoda Karoq. Базовая версия располагает 1,4-литровым наддувным мотором в 150 сил, который работает в паре с семиступенчатым «роботом» и передним приводом. А вот топовый вариант похвастает 2-литровым двигателем на 186 «лошадей» и всеми ведущими.