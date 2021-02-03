Три глупых мифа про бензин, о которых давно пора забыть

Фото из открытых источников
Еще с советских времен среди автолюбителей ходит немало мифов про бензин. И даже сейчас многими из них продолжают пугать начинающих водителей. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает про наиболее часто встречающиеся заблуждения, связанные с топливом и объясняет, почему им не стоит верить.

Миф о том, что октановое число говорит о качестве бензина — один из самых, пожалуй, распространенных. Поэтому бывалые шоферы годами рекомендовали новичкам заливать в бак только 95-й, потому что он лучше 92-го. На самом деле, это неверно.

ДЕЛО В ДЕТОНАЦИИ

Октановое число топлива никак не связано с его качеством. Скажем, 92-й может быть высшего качества, но для двигателя с высокой степенью сжатия он просто не подходит. На таком топливе мотор начнет «тупить» и водитель это сразу почувствует.

А сотый бензин не подходит для карбюраторного мотора классических «Жигулей». Да и вообще, все движки проектируют под топливо с определенной антидетонационной стойкостью, а не по правилу «чем выше октановое число, тем лучше».

ТОПЛИВО ДЛЯ ЧИСТЮЛЬ

Еще одно распространенное заблуждение заключается в том, что бензины с моющими и чистящими присадками вредят автомобилю. Эта байка больше относится к старым моторам, в которых за годы эксплуатации скопились сажа и лаковые отложения.

Напомним, что бензины с подобными добавками сейчас предлагает каждый производитель. Присадки удаляют нагар из камер сгорания и чистят форсунки. Потому считается, что если вот так очистить старый мотор — у него пропадет тяга, ведь удаленная из двигателя сажа обнажит задиры на стенках цилиндров, отчего упадет компрессия.

Фото из открытых источников

На самом деле, присадки чистят камеры сгорания слишком медленно, чтобы стать причиной потери компрессии. А вот форсунки они «отмойдодырят» быстрее, что положительно скажется на работе агрегата. Так что заливать «чистящее» топливо можно смело.

ЛЬЕМ ВСЕ ПОДРЯД

Третий миф связан с тем, что автопроизводители намеренно рекомендуют для своих машин бензин с более высоким октановым числом, потому что он дороже. Отсюда есть прибыль и у нефтяных магнатов.

На самом деле, Аи-92 постепенно уходит в прошлое. В Европе его уже не продают, потому что там машины современнее, да и экологические требования выше. А у нас в стране автопарк пожилой, поэтому и топливо с низким октановым числом в ходу, да оно и дешевле.

Зная это, производители настраивают блоки управления двигателей таким образом, чтобы агрегаты без проблем переваривали любое топливо. То есть, если залить 92-й вместо 95-го, то ничего с мотором не будет. Но вот если это делать регулярно, можно получить ряд проблем в будущем.

АЗС, бензин, цены на топливо, дорога
3 февраля 2021
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