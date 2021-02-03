Три глупых мифа про бензин, о которых давно пора забыть

Миф о том, что октановое число говорит о качестве бензина — один из самых, пожалуй, распространенных. Поэтому бывалые шоферы годами рекомендовали новичкам заливать в бак только 95-й, потому что он лучше 92-го. На самом деле, это неверно.

ДЕЛО В ДЕТОНАЦИИ

Октановое число топлива никак не связано с его качеством. Скажем, 92-й может быть высшего качества, но для двигателя с высокой степенью сжатия он просто не подходит. На таком топливе мотор начнет «тупить» и водитель это сразу почувствует.

А сотый бензин не подходит для карбюраторного мотора классических «Жигулей». Да и вообще, все движки проектируют под топливо с определенной антидетонационной стойкостью, а не по правилу «чем выше октановое число, тем лучше».

ТОПЛИВО ДЛЯ ЧИСТЮЛЬ

Еще одно распространенное заблуждение заключается в том, что бензины с моющими и чистящими присадками вредят автомобилю. Эта байка больше относится к старым моторам, в которых за годы эксплуатации скопились сажа и лаковые отложения.

Напомним, что бензины с подобными добавками сейчас предлагает каждый производитель. Присадки удаляют нагар из камер сгорания и чистят форсунки. Потому считается, что если вот так очистить старый мотор — у него пропадет тяга, ведь удаленная из двигателя сажа обнажит задиры на стенках цилиндров, отчего упадет компрессия.