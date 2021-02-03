Три глупых мифа про бензин, о которых давно пора забыть

Миф о том, что октановое число говорит о качестве бензина — один из самых, пожалуй, распространенных. Поэтому бывалые шоферы годами рекомендовали новичкам заливать в бак только 95-й, потому что он лучше 92-го. На самом деле, это неверно.
ДЕЛО В ДЕТОНАЦИИ
Октановое число топлива никак не связано с его качеством. Скажем, 92-й может быть высшего качества, но для двигателя с высокой степенью сжатия он просто не подходит. На таком топливе мотор начнет «тупить» и водитель это сразу почувствует.
А сотый бензин не подходит для карбюраторного мотора классических «Жигулей». Да и вообще, все движки проектируют под топливо с определенной антидетонационной стойкостью, а не по правилу «чем выше октановое число, тем лучше».
ТОПЛИВО ДЛЯ ЧИСТЮЛЬ
Еще одно распространенное заблуждение заключается в том, что бензины с моющими и чистящими присадками вредят автомобилю. Эта байка больше относится к старым моторам, в которых за годы эксплуатации скопились сажа и лаковые отложения.
Напомним, что бензины с подобными добавками сейчас предлагает каждый производитель. Присадки удаляют нагар из камер сгорания и чистят форсунки. Потому считается, что если вот так очистить старый мотор — у него пропадет тяга, ведь удаленная из двигателя сажа обнажит задиры на стенках цилиндров, отчего упадет компрессия.
На самом деле, присадки чистят камеры сгорания слишком медленно, чтобы стать причиной потери компрессии. А вот форсунки они «отмойдодырят» быстрее, что положительно скажется на работе агрегата. Так что заливать «чистящее» топливо можно смело.
ЛЬЕМ ВСЕ ПОДРЯД
Третий миф связан с тем, что автопроизводители намеренно рекомендуют для своих машин бензин с более высоким октановым числом, потому что он дороже. Отсюда есть прибыль и у нефтяных магнатов.
На самом деле, Аи-92 постепенно уходит в прошлое. В Европе его уже не продают, потому что там машины современнее, да и экологические требования выше. А у нас в стране автопарк пожилой, поэтому и топливо с низким октановым числом в ходу, да оно и дешевле.
Зная это, производители настраивают блоки управления двигателей таким образом, чтобы агрегаты без проблем переваривали любое топливо. То есть, если залить 92-й вместо 95-го, то ничего с мотором не будет. Но вот если это делать регулярно, можно получить ряд проблем в будущем.