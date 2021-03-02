Меньше, чем Creta: Hyundai показала кроссовер Bayon

Hyundai Bayon — машина небольшая, длиной всего 4,2 метра, то есть на целый дециметр короче нашей «Креты». По большому счету, это кросс-версия европейского хетчбэка i20, однако корейцы не поскупились на разработку полностью оригинального кузова.
В плане вездеходных возможностей «Байон» тоже сильно отстает от вышеупомянутой питерской родственницы: у него строго передний привод и сравнительно небольшой клиренс на уровне 165—183 мм (конкретная величина зависит от размерности колес).
Гамма моторов также заточена под вкусы европейцев. Так, базовым заявлен скромный атмосферный двигатель объемом 1,2 литра мощностью всего в 84 силы, а компанию ему составили однолитровые «турботройки» отдачей 100 и 120 л. с.
К двум последним прилагается мягкогибридная установка (правда, для 100-сильной версии за нее придется доплатить). При этом при наличии электрического «довеска», вместо обычной механической коробки будет стоять трансмиссия iMT — с педалью сцепления, которая работает «по проводам», позволяя машине двигаться накатом.
Альтернатива «механике» — 7-ступенчатый преселективный «робот». Обсуждать остальные подробности, включая богатое оснащение, пожалуй, не имеет никакого смысла, ведь до России Hyundai Bayon не доедет — как уже было неоднократно повторено, кроссовер ориентирован строго на Европу. Выпуском новинки займется турецкий завод компании.
Так что для нас куда актуальнее другая новость из стана корейцев. Как уже неоднократно рассказывал портал «АвтоВзгляд», марка Hyundai предпочитает называть Santa Fe 2021 модельного года «обновленным». Хотя по факту перед нами — совсем другая машина, которая, наконец, обзавелась ценниками.