Меньше, чем Creta: Hyundai показала кроссовер Bayon

Гамма моторов также заточена под вкусы европейцев. Так, базовым заявлен скромный атмосферный двигатель объемом 1,2 литра мощностью всего в 84 силы, а компанию ему составили однолитровые «турботройки» отдачей 100 и 120 л. с.

К двум последним прилагается мягкогибридная установка (правда, для 100-сильной версии за нее придется доплатить). При этом при наличии электрического «довеска», вместо обычной механической коробки будет стоять трансмиссия iMT — с педалью сцепления, которая работает «по проводам», позволяя машине двигаться накатом.

Альтернатива «механике» — 7-ступенчатый преселективный «робот». Обсуждать остальные подробности, включая богатое оснащение, пожалуй, не имеет никакого смысла, ведь до России Hyundai Bayon не доедет — как уже было неоднократно повторено, кроссовер ориентирован строго на Европу. Выпуском новинки займется турецкий завод компании.

Так что для нас куда актуальнее другая новость из стана корейцев. Как уже неоднократно рассказывал портал «АвтоВзгляд», марка Hyundai предпочитает называть Santa Fe 2021 модельного года «обновленным». Хотя по факту перед нами — совсем другая машина, которая, наконец, обзавелась ценниками.