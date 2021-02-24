Кто круче: LADA Niva Travel или новый Renault Duster

Несмотря на то, что обе новинки относятся к классу доступных кроссоверов, многие называют их именно внедорожниками. Немудрено, ведь обе машины обладают отличными бездорожными способностями, и посадить их на брюхо не так-то просто.

После того как «Шнива» вернулась к родному АВТОВАЗу, завод не стал медлить с обновлением и правильно сделал. Рестайлинговая LADA Niva Travel точно стала выглядеть симпатичнее. А еще модель привлечет классическими решениями и, конечно же, доступной ценой.

Если говорить про Renault Duster, то у него вообще все кузовные детали новые. Да и по технике изменений достаточно. «Француз» имеет все шансы на то, чтобы остаться одним из самых востребованных SUV в России, ведь с новым поколением линейка силовых агрегатов расширилась. Так что теперь можно выбрать как тяговитый «дизель», так и бензиновый наддувный мотор, который раньше был доступен лишь на «Аркане».

Про другие особенности этих машин слушайте здесь, в новом выпуске подкаста «АвтоВзгляд».