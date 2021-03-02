Почему автопроизводители продают россиянам морально устаревающие кроссоверы под видом новых

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Очередной выпуск подкаста портала «АвтоВзгляд» рассказывает, из-за чего большинство автопроизводителей, присутствующих на российском авторынке, не спешит выводить на него свои по-настоящему новые модели.

Народная мудрость гласит, что лучше быть дедушкой, чем спать с бабушкой. Судя по всему, российским покупателям новых авто, образно выражаясь, еще долго придется «спать с бабушкой». Дело в том, что многие автобренды, громкой объявив о создании новых поколений тех или иных моделей, не спешат привозить их в Россию.

Слушаешь пиарщиков корейских, японских или немецких автомобильных компаний и ждешь, что на отечественный рынок вот-вот прольется ливень новинок. А в реальности все это счастье, оказывается, предназначено не нам, а другим. И российским автомобилистам уготована роль потребителей хотя и новых, но морально устаревающих авто.

Этот факт подтверждается тем, что в России в последнее время презентуют лишь новые комплектации (типа «спорт эдишн», «блек эдишн» и тому подобные) старых моделей, которые уже по всем понятиям авторынка давно пора отправить в архив. Почему мировые автопроизводители ведут себя столь неприятным для отечественного покупателя образом, на примере рынка кроссоверов можно узнать, прослушав подкаст, подготовленный журналистами портала «АвтоВзгляд».

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3 марта 2021
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