Объявлена дата начал продаж нового Kia Sportage

По данным The Korean Car Blog, корейские дилеры Kia начнут принимать заказы на новый Sportage через два месяца. Следовательно, можно ожидать, что премьера кроссовера состоится чуть раньше: в начале июня или даже в конце мая.

Также стало известно, что Sportage пятой генерации обзаведется огромным дисплеем, одновременно представляющим собой экран приборной панели и тачскрин «мультимедийки». Прочих деталей пока, к сожалению, нет.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что следующий Kia Sportage построят на новой модульной платформе, которая послужила основой и для Hyundai Tucson, недавно сменившего поколение. В моторную гамму модели, помимо традиционных бензиновых и дизельных агрегатов, также войдут электрифицированные. Но у нас их, вероятно, продавать не будут.

Добавим, что дата российской премьеры нового Kia Sportage пока не объявлена. Сомнений в том, что кроссовер все же приедет в нашу страну, нет, однако ожидать его появления в этом году не стоит. Вероятно, нам представят новинку не раньше следующего года — как только корейцы «отобьют» свои инвестиции в локализованное производство, продав достаточное количество четвертых «Спортэйджей».