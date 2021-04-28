Красное и Белое: первый тест-драйв нового Mitsubishi Eclipse Cross

Спустя много лет застоя и скуки, ребята из «Митсу» решили озарить оскудевший отечественный автомобильный небосклон целой россыпью премьер. Не успели отгреметь фанфары по обновленному Pajero Sport, который за количество и размах изменений не грех назвать и новым, как Mitsubishi выкатали очередную премьеру — столь же глобально «отрестайленный» кроссовер Eclipse Cross. А «срывали покрывало» совсем недавно — в 2017 году, в Женеве. Четыре года прошло, а уже обновление, да еще и столь серьезное? Митсу, прекрати, так нельзя! И это все под соусом самой ожидаемой новинки — в Штатах уже начались продажи нового поколения Mitsubishi Outlander.

Mitsubishi Eclipse Cross 2021 — лишь рестайлинг, но обыватель точно назовет его новой машиной. Ведь кроссовер изменился весьма и весьма значительно. Во-первых, он разом подрос на 140 мм, и сделал это не за счет новых бамперов и прочего оперения, а в основном за счет глобального масштабирования багажника. Объем и вместительность грузового отсека было одной из основных претензий конечного потребителя к предшественнику, и японцы недочет исправили. Причем с запасом. К слову, не откладывая в долгий ящик, поработали и над клиренсом — дорожный просвет увеличился на 16 мм.