Красное и Белое: первый тест-драйв нового Mitsubishi Eclipse Cross

Спустя много лет застоя и скуки, ребята из «Митсу» решили озарить оскудевший отечественный автомобильный небосклон целой россыпью премьер. Не успели отгреметь фанфары по обновленному Pajero Sport, который за количество и размах изменений не грех назвать и новым, как Mitsubishi выкатали очередную премьеру — столь же глобально «отрестайленный» кроссовер Eclipse Cross. А «срывали покрывало» совсем недавно — в 2017 году, в Женеве. Четыре года прошло, а уже обновление, да еще и столь серьезное? Митсу, прекрати, так нельзя! И это все под соусом самой ожидаемой новинки — в Штатах уже начались продажи нового поколения Mitsubishi Outlander.
Mitsubishi Eclipse Cross 2021 — лишь рестайлинг, но обыватель точно назовет его новой машиной. Ведь кроссовер изменился весьма и весьма значительно. Во-первых, он разом подрос на 140 мм, и сделал это не за счет новых бамперов и прочего оперения, а в основном за счет глобального масштабирования багажника. Объем и вместительность грузового отсека было одной из основных претензий конечного потребителя к предшественнику, и японцы недочет исправили. Причем с запасом. К слову, не откладывая в долгий ящик, поработали и над клиренсом — дорожный просвет увеличился на 16 мм.
Второй пункт в списке инноваций — конечно, внешность. Вкусовщину и досужие рассуждения оставим за скобками, лучше один раз самому увидеть «вживую», чем сто раз прочитать чужое мнение. Но пару «эпизодов» отметить все же стоит: новый бампер, капот, решетка радиатора и полностью светодиодная оптика — представляете, у Mitsu не осталось ни одной галогеновой лампочки в экстерьере даже в младших комплектациях — машине определенно к лицу.
Новое прочтение Eclipse Cross с нарочито змеиным прищуром и модными фарами в бампере выглядит куда более лаконично, чем предшественник. «Под нож» попала и корма: тыльную сторону кроссовера переписали заново, не оставив и следа от прошлых наработок. Японцы без раздумий отправили на полку спойлер, который, судя по заверениям покупателей, мешал обзорности, фары в стиле Honda Civic 5D и бампер. Вернулась на свое законное место панорамная двухсекционная крыша с люком. Не забыли и про обязательный элемент любого рестайлинга: все новые «Эклипсы» теперь по умолчанию идут на 18-дюймовых колесных дисках нового дизайна. А вот проекционный дисплей убрали — оказывается, наши сограждане так и не нашли ему применение.
Помимо дисплея с проекцией, внутри есть немало изменений. И, что особенно приятно, все они крайне уместны. Японцы полностью переработали кресла первого ряда, увеличив длину подушки и переформатиовав рельеф. Европейцу формата «кровь с молоком, с понедельника начинаем бегать» сидеть стало намного удобнее. Кстати, о креслах: у Eclipse Cross больше не будет полностью кожаного салона, который уступил место куда более удобной и фотогеничной комбикоже — тандему искусственной замши со ставками из не менее искусственной кожи. Потолок также перешили в черный. Опыт с Outlander Black Edition оказался успешным и был немедленно применен на новой машине. Оперативно.
Конечно не обошлось без очередной «редакции» мультимедийной системы. Новый 8′' дисплей, естественно сенсорный, новая музыка Mitsubishi Premium Sound System о восьми динамиках, пришедшая на смену Rockford Fosgate, и старые-добрые крутилки-настройки громкости, стократ более удобные и функциональные, чем сенсорные клавиши.
С увеличением багажника, задний диван лишили полозьев, так что вперед-назад он больше не ездит. Да и незачем, места стало куда больше: два взрослых и сытых мужика без всякого стеснения садятся друг за другом. А вот откинуть спинку по прежнему можно. Естественно, новый Mitsubishi Eclipse Cross оснащен всеми возможными подогревами: кресел, дивана, руля и лобового стекла. Воспоминания от прошлой зимы еще не выветрились.
Под капотом по старинке возможно появление двух бензиновых двигателей: двухлитровой «атмосферы» для младших комплектаций и турбовой «полторашки» для старшей. Трансмиссия по умолчанию — вариатор Jatco восьмого поколения. Фирменный полный привод S-AWC будет доступен исключительно в максимальном исполнении Ultimate с надувным мотором. Атмосферный версии — только переднеприводные. Впрочем, это условия на старте продаж: Mitsubishi обещают внимательно следить за потребностями и в случае появления запроса реагировать быстро, меняя комплектации.
На ходу Eclipse Cross особо ничем не удивил — агрегатная база нам уже хорошо знакома — однако некоторые «ударения» были расставлены иначе. Например, машина стала заметно лучше держать дорогу благодаря доработкам настроек шасси, а также стала ощутимо тише. Толи шумоизоляции добавили, толи вариатор настроили иначе, но характерного гула бесступенчатой трансмиссии сейчас не слышно. Единственный аккомпанемент в салоне при выключенной стереосистеме — ровный рокот мотора. «Эклипс» традиционно бодр и экономичен, спасибо вариатору, но у любой монеты две стороны. Единственный, пожалуй, недостаток этой трансмиссии — секундная заминка на старте. Она, конечно, компенсируется крайне отзывчивой педалью газа и в размеренном потоке особо не заметна, но в режиме «гасконец» может стать преградой для агрессивных перестроений.
Первое поколение Mitsubishi Eclipse Cross в России разошлось тиражом в 6000 экземпляров. Причина проста и не скрываема: «затмение» приезжает к нам из Японии, поэтому его цена значительно выше «доморощенных» аналогов. Разрешить этот диссонанс будет невероятно сложно и новому Mitsubishi: стартовая версия Intence с передним приводом и двухлитровым мотором обойдется в 2 413 000 рублей, а топовый Ultimate с турбо «полторашкой» и полным приводом S-AWC — уже 2 753 000. Увы, немногие в России сегодня могут себе позволить компактный кроссовер за такую цену.
Остался нераскрытым только один вопрос: причем здесь «Красное и Белое»? Все просто: изначально в Россию приедут автомобили только двух цветов. Красного и белого. А вы что подумали?