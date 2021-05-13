Все о новом Renault Arkana 2021 модельного года

Сиденья Renault Arkana Prime получили двухцветную кожаную обивку (с перфорацией и тиснением на спинках), а вдобавок салон топовой версии отличает прострочка на передних и задних дверях. Такде дизайнеры добавили хромированных элементов — окантовку ручек дверей, подрулевого переключателя и селектора привода.

Кроме того, для версии Prime доступен пакет под название «Дизайн», который включает черную окраску крыши кузова, 17-дюймовые легкосплавные диски черного цвета и полностью черный потолок салона.