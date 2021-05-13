Все о новом Renault Arkana 2021 модельного года

Сиденья Renault Arkana Prime получили двухцветную кожаную обивку (с перфорацией и тиснением на спинках), а вдобавок салон топовой версии отличает прострочка на передних и задних дверях. Такде дизайнеры добавили хромированных элементов — окантовку ручек дверей, подрулевого переключателя и селектора привода.
Кроме того, для версии Prime доступен пакет под название «Дизайн», который включает черную окраску крыши кузова, 17-дюймовые легкосплавные диски черного цвета и полностью черный потолок салона.
Как полагается флагману, веохняя комплектация получила максимально возможное оборудование, в том числе: электрохромное зеркало заднего вида, камеры кругового обзора, мониторинг слепых зон, подогрев задних сидений, шторки безопасности и многое другое.
Купить новинку можно не только через дилера, но и в онлайн-шоуруме Renault по цене от 1 702 000 рублей за версию ТСе150 CVT X-Tronic 2WD и 1 782 000 рублей за исполнение ТСе150 CVT X-Tronic 4WD.
Кстати, выбирая Renault, надо быть предельно внимательным. Интернет буквально пестрит предложениями купить остатки «Дастеров» первого поколения по очень привлекательным ценам: продавцы готовы «скинуть» 300 или все 400 тысяч рублей на уходящую модель! И на удивление, находятся простаки, готовые прокатиться на этом «аттракционе невиданной щедрости».