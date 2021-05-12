Чего надо бояться, если заскрипели еще не старые тормозные колодки

В этом материале среди причин скрипа мы не будем рассматривать такие неприятности, как случайно попавший между колодкой и тормозным иском камушек или ржавчину, образовавшуюся из-за долгого простоя машины на месте. Эти проблемы не критичны и обычно исчезают сами собой через несколько интенсивных торможений.
КОВАРНЫЙ ПЫЛЬНИК
Нас интересуют куда более опасные случаи скрипа. Например, когда по какой-то причине рвется резиновый пыльник поршня тормозного суппорта. Из-за этого в механизм начинает проникать пыль и грязь с дороги, и он постепенно выходит из строя, теряя подвижность. Обнаружить проблему со стороны сложно. Чаще всего автовладелец узнает о ней когда начинает скрипеть тормозная колодка: после очередного торможения поршень прижимает ее к диску и заклинивает в таком положении.
Не обращать внимания на эту ситуацию нельзя. Помимо громких неприятных звуков, она приводит к тому, что из-за постоянного трения сильно изнашивается и перегревается тормозной диск. А в особо запущенных случаях может даже загореться тормозной суппорт!
ПЕРЕГРЕТАЯ СИТУАЦИЯ
Заскрипеть тормоза могут и по иной причине. Например при перегреве тормозного диска. После многочисленных интенсивных торможений его температура подскакивает. По идее, он должен охлаждаться, но по каким-то причинам этого не происходит.
Например, из-за того, что диск уже сильно изношен (слишком тонкий) и плохо отводит тепло, либо водитель постоянно пользуется педалью тормоза при затяжном спуске с горы. Из-за этого перегревается вся система, и в какой-то момент даже могут полностью «пропасть тормоза». Поэтому, заслышав скип тормозов, следует немедленно проверить и при необходимости заменить тормозные диски на новые. А в ходе долгого спуска рекомендуется делать периодические остановки — чтобы охладить механизмы.
ДЕЛА СТУПИЧНЫЕ
Износ ступичного подшипника тоже может стать косвенной причиной скрипа колодки. В таком состоянии он неплотно «сидит» в своем посадочном месте, греется сам и разогревает тормозной диск. Последний при перегреве в состоянии вызывать скрип колодок в ходе торможения. Если не обращать на это внимания, подшипник может заклинить или развалиться прямо на ходу.
ЖЕСТКИЕ ФРИКЦИИ
Скрип колодок порой оказывается следствием слишком жесткого материала фрикционной накладки тормозной колодки. Когда она скрипит «с новья», это еще можно списать на ее приработку. Но если звуки продолжают раздаваться и после, хотя чего-то особо страшного это не означает, расслабляться все же не стоит. Но и приятного тут мало. Помимо шумового дискомфорта, «жесткая» колодка сильно изнашивает тормозной диск. Да, сама она ходит дольше конкурентов, но при этом сильно приближает кончину диска, вплоть до его внеплановой замены задолго до того, как истончатся сами колодки.