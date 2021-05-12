Чего надо бояться, если заскрипели еще не старые тормозные колодки

В этом материале среди причин скрипа мы не будем рассматривать такие неприятности, как случайно попавший между колодкой и тормозным иском камушек или ржавчину, образовавшуюся из-за долгого простоя машины на месте. Эти проблемы не критичны и обычно исчезают сами собой через несколько интенсивных торможений.

КОВАРНЫЙ ПЫЛЬНИК

Нас интересуют куда более опасные случаи скрипа. Например, когда по какой-то причине рвется резиновый пыльник поршня тормозного суппорта. Из-за этого в механизм начинает проникать пыль и грязь с дороги, и он постепенно выходит из строя, теряя подвижность. Обнаружить проблему со стороны сложно. Чаще всего автовладелец узнает о ней когда начинает скрипеть тормозная колодка: после очередного торможения поршень прижимает ее к диску и заклинивает в таком положении.

Не обращать внимания на эту ситуацию нельзя. Помимо громких неприятных звуков, она приводит к тому, что из-за постоянного трения сильно изнашивается и перегревается тормозной диск. А в особо запущенных случаях может даже загореться тормозной суппорт!

ПЕРЕГРЕТАЯ СИТУАЦИЯ

Заскрипеть тормоза могут и по иной причине. Например при перегреве тормозного диска. После многочисленных интенсивных торможений его температура подскакивает. По идее, он должен охлаждаться, но по каким-то причинам этого не происходит.