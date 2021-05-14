5 самых «живучих» и недорогих 5-летних кроссоверов

Немецкая «Ассоциация технического надзора» (VdTUV), чуть ли не самая известная и авторитетная европейская организация в этой сфере, ежегодно публикует рейтинг надежности подержанных автомобилей, продающихся на рынке Германии. В очередном выпуске этого труда — TUV Report 2021, — присутствует множество марок, которые не реализуются на отечественном авторынке. Однако «общие места» в этом смысле у наших стран пока еще имеются.

Пользуясь этим обстоятельством, мы «отфильтровали» из общего рейтинга TUV машины, продающиеся как у нас, так и в Европе. И на основе этого «усеченного» списка моделей мы составили свой ТОП-5 самых крепких кроссоверов возрастом 4—5 лет на российском рынке. Главный критерий отбора тот же, что и у специалистов TUV.

А именно — процент представителей конкретной модели от общего числа таких машин в Германии, хозяева которых обращались с какими-либо техническими проблемами на СТО. Чем он меньше, тем машина надежнее. При расчетах учитывался также фактор пробега за время эксплуатации среднестатистического авто исследуемой модели.