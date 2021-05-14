5 самых «живучих» и недорогих 5-летних кроссоверов

Немецкая «Ассоциация технического надзора» (VdTUV), чуть ли не самая известная и авторитетная европейская организация в этой сфере, ежегодно публикует рейтинг надежности подержанных автомобилей, продающихся на рынке Германии. В очередном выпуске этого труда — TUV Report 2021, — присутствует множество марок, которые не реализуются на отечественном авторынке. Однако «общие места» в этом смысле у наших стран пока еще имеются.
Пользуясь этим обстоятельством, мы «отфильтровали» из общего рейтинга TUV машины, продающиеся как у нас, так и в Европе. И на основе этого «усеченного» списка моделей мы составили свой ТОП-5 самых крепких кроссоверов возрастом 4—5 лет на российском рынке. Главный критерий отбора тот же, что и у специалистов TUV.
А именно — процент представителей конкретной модели от общего числа таких машин в Германии, хозяева которых обращались с какими-либо техническими проблемами на СТО. Чем он меньше, тем машина надежнее. При расчетах учитывался также фактор пробега за время эксплуатации среднестатистического авто исследуемой модели.
Оговоримся, что в «TUV Report 2021» доля проблемных машин указана с точностью лишь до десятой процента. Более подробные данные не афишируются. Между тем, видимо именно сотые и тысячные процента отказов влияют на расположение конкретных моделей в рейтинге. Так, у Mitsubishi ASX и Toyota RAV4 формально указан одинаковый процент отказов — 5,9%.
Однако ASX стоит в рейтинге на ступень выше RAV4. Несмотря даже на то, что средний пробег за 4—5 лет у кроссовера Mitsubishi составил 68 000 км, а у Toyota RAV4 78 000 км — на 10 000 км больше. Видимо, дело именно в «сотых» и «тысячных» значениях после запятой.
Заметим, что если бы не «француз» Renault Captur, оказавшийся на третьем месте рейтинга надежности недорогих 4—5-летних кроссоверов со своими 6,1% поломок и средним пробегом в 52 000 км, весь ТОП-5 был бы оккупирован «японцами». Да, «наш», росийский Kaptur — это не совсем европейский Captur. Но эта машина технически идентична славящемуся своей надежностью Renault Duster. По этой причине мы решили оставить ее в рейтинге.
На четвертом месте «надежной пятерки» расположилась Mazda CX-5 – 6,8% поломок при среднем пробеге 76 000 км. А на пятой строчке нашего немецко-российского рейтинга оказался Suzuki SX4. Тоже с 6,8% поломок, но при среднем пробеге в 62 000 км.