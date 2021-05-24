ТОП-5 кроссоверов, которые без особых проблем прослужат 10 лет

Когда речь заходит о машинах в возрасте около 10 лет, рассуждения о «премиальности» или «бюджетности» тех или иных марок и моделей изрядно блекнут. По этой причине мы решили не разделять наш ТОП-5 кроссоверов 10—11 лет на премиальные и прочие. Тут, по большому счету, машины уже точно также равны, как и люди в бане.

В России нет ни одной конторы, собирающей в массовом порядке данные о техническом состоянии авто, колесящих по стране, а также систематизирующей и представляющей полученные данные вниманию заинтересованных граждан. Зато в Германии есть такая организация. Называется она «Ассоциация технического надзора» (VdTUV).

Уже много лет подряд она ежегодно публикует свой рейтинг надежности легковых авто в ФРГ под названием TUV Report. Уже опубликован и самый свежий TUV Report 2021. Разумеется, автопарки России и ФРГ изрядно различаются с точки зрения модельного ряда. Однако совпадающих позиций тоже хватает. Редакция портала «АвтоВзгляд» изучила свежий рейтинг TUV и выбрала из него интересующие нас в данный момент самые беспроблемные 10-летние кроссоверы, присутствующие и на отечественных дорогах. На основании произведенного таким образом «отсева» мы и составили свой ТОП-5 наиболее живучих кроссоверов этого возраста.