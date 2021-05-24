ТОП-5 кроссоверов, которые без особых проблем прослужат 10 лет

Когда речь заходит о машинах в возрасте около 10 лет, рассуждения о «премиальности» или «бюджетности» тех или иных марок и моделей изрядно блекнут. По этой причине мы решили не разделять наш ТОП-5 кроссоверов 10—11 лет на премиальные и прочие. Тут, по большому счету, машины уже точно также равны, как и люди в бане.
В России нет ни одной конторы, собирающей в массовом порядке данные о техническом состоянии авто, колесящих по стране, а также систематизирующей и представляющей полученные данные вниманию заинтересованных граждан. Зато в Германии есть такая организация. Называется она «Ассоциация технического надзора» (VdTUV).
Уже много лет подряд она ежегодно публикует свой рейтинг надежности легковых авто в ФРГ под названием TUV Report. Уже опубликован и самый свежий TUV Report 2021. Разумеется, автопарки России и ФРГ изрядно различаются с точки зрения модельного ряда. Однако совпадающих позиций тоже хватает. Редакция портала «АвтоВзгляд» изучила свежий рейтинг TUV и выбрала из него интересующие нас в данный момент самые беспроблемные 10-летние кроссоверы, присутствующие и на отечественных дорогах. На основании произведенного таким образом «отсева» мы и составили свой ТОП-5 наиболее живучих кроссоверов этого возраста.
Надо сказать, что его вид несколько удивил даже нас самих, но со статистикой спорить сложно. Итак, на высшей ступени надежности пожилых кроссоверов оказался скромный BMW X1. Лишь 15,9% авто этой модели за время эксплуатации побывали в автосервисе с какими-либо техническим проблемами. Средний пробег младшего в баварской линейке «икса» возрастом 10 лет составляет сейчас 135 000 километров.
Чуть похуже в смысле надежности обстоят дела у другого «немца» — Audi Q5. К неплановым услугам сервисменов пришлось прибегнуть за десятилетие эксплуатации владельцам 18% этих кроссоверов. Средний пробег тут составляет уже 159 000 километров.
Третье место в нашем рейтинге самых неубиваемых кроссоверов-«десятилеток» досталось тоже авто премиального бренда: Mercedes GLK — 18,2% проблемных авто и 146 000 км среднего пробега.
Четвертое место в ТОП-5 живучих кроссоверов занял представитель самопровозглашенного «премиума» — Volvo XC 60. Так, 19,5% из достигших 10 лет от роду машин это модели требовали в свое время того или иного ремонта. Что совсем не удивительно при внушительном среднем пробеге в 176 000 километров.
И только на последнее пятое место нашего ТОП-5 надежности пробрался единственный представитель Азии — Toyota RAV4. За 10 лет эксплуатации 20,4% этих «японцев» потребовали ремонта. При самом маленьком относительно более надежных конкурентов среднестатистическом пробеге, равном 128 000 км.