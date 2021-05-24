ТОП-5 кроссоверов, которые без особых проблем прослужат 10 лет

фото: соцсети
Чтобы понять, какой кроссовер лучше приобрести с точки зрения минимизации возможных технических проблем в будущем, имеет смысл изучить немецкие рейтинги надежности легковушек. Портал «АвтоВзгляд» решил обратить внимание на реже всего ломающиеся 10-летние кроссоверы.

Когда речь заходит о машинах в возрасте около 10 лет, рассуждения о «премиальности» или «бюджетности» тех или иных марок и моделей изрядно блекнут. По этой причине мы решили не разделять наш ТОП-5 кроссоверов 10—11 лет на премиальные и прочие. Тут, по большому счету, машины уже точно также равны, как и люди в бане.

В России нет ни одной конторы, собирающей в массовом порядке данные о техническом состоянии авто, колесящих по стране, а также систематизирующей и представляющей полученные данные вниманию заинтересованных граждан. Зато в Германии есть такая организация. Называется она «Ассоциация технического надзора» (VdTUV).

Уже много лет подряд она ежегодно публикует свой рейтинг надежности легковых авто в ФРГ под названием TUV Report. Уже опубликован и самый свежий TUV Report 2021. Разумеется, автопарки России и ФРГ изрядно различаются с точки зрения модельного ряда. Однако совпадающих позиций тоже хватает. Редакция портала «АвтоВзгляд» изучила свежий рейтинг TUV и выбрала из него интересующие нас в данный момент самые беспроблемные 10-летние кроссоверы, присутствующие и на отечественных дорогах. На основании произведенного таким образом «отсева» мы и составили свой ТОП-5 наиболее живучих кроссоверов этого возраста.

фото: соцсети

Надо сказать, что его вид несколько удивил даже нас самих, но со статистикой спорить сложно. Итак, на высшей ступени надежности пожилых кроссоверов оказался скромный BMW X1. Лишь 15,9% авто этой модели за время эксплуатации побывали в автосервисе с какими-либо техническим проблемами. Средний пробег младшего в баварской линейке «икса» возрастом 10 лет составляет сейчас 135 000 километров.

Чуть похуже в смысле надежности обстоят дела у другого «немца» — Audi Q5. К неплановым услугам сервисменов пришлось прибегнуть за десятилетие эксплуатации владельцам 18% этих кроссоверов. Средний пробег тут составляет уже 159 000 километров.

Третье место в нашем рейтинге самых неубиваемых кроссоверов-«десятилеток» досталось тоже авто премиального бренда: Mercedes GLK — 18,2% проблемных авто и 146 000 км среднего пробега.

Четвертое место в ТОП-5 живучих кроссоверов занял представитель самопровозглашенного «премиума» — Volvo XC 60. Так, 19,5% из достигших 10 лет от роду машин это модели требовали в свое время того или иного ремонта. Что совсем не удивительно при внушительном среднем пробеге в 176 000 километров.

И только на последнее пятое место нашего ТОП-5 надежности пробрался единственный представитель Азии — Toyota RAV4. За 10 лет эксплуатации 20,4% этих «японцев» потребовали ремонта. При самом маленьком относительно более надежных конкурентов среднестатистическом пробеге, равном 128 000 км.

кроссоверы, технология
24 мая 2021
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