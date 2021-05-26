В Geely рассказали, почему новый кроссовер Atlas Pro станет хитом

От нынешнего «Атласа» версии Pro достались лишь некоторые элементы подвески и кузов, который подвергся серьезным изменениям. Все остальное, включая силовую установку, системы безопасности, светотехнику и мультимедийный комплекс — абсолютно новое. Именно поэтому кроссовер Geely Atlas Pro встанет на ступень выше своего предшественника.
Сппереди новинку будут отличать новые бампер, капот и крылья, а также более крупная решетка радиатора. Фары изменят форму и станут светодиодными. Сзади автомобиль украсят яркие светодиодные фонари, а дверь багажного отсека обзаведется электроприводом.
В интерьере от прежнего кроссовера не останется ровным счетом ничего: по уровню роскоши и премиальности будет напоминать флагманскую «Тугеллу»! А все потому, что при разработке салона Atlas Pro были использованы более дорогие материалы, а также искусно подобрана текстура их исполнения. За приятную атмосферу будет отвечать амбиентная подсветка.
В центральной консоли появится тачскрин медиадиагональю 12,3 дюйма, а классический приборный уступит место 7-дюймовому дисплею. Отдельно отмечается, что сенсорный экран головного устройства способен реагировать даже на прикосновения влажных пальцев и перчаток. Другой приятный бонус — наличие беспроводной зарядки для смартфонов.
Блок управления климатом получит модные «рояльные клавиши». Все сиденья удивят функцией подогрева подушек и спинок, а спинка заднего дивана для комфорта пассажиров порадует регулировкой по углу наклона. Багажное отделение станет просторнее и удобнее: проем сделался шире, а погрузочная высота — ниже.