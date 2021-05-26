В Geely рассказали, почему новый кроссовер Atlas Pro станет хитом

Фото производителя.
Главной премьерой 2021 года для марки Geely на российском рынке должен стать семейный кроссовер Geely Atlas Pro. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», китайский производитель пообещал богатое оснащение, технологичные опции, надежную агрегатную базу и обновленный дизайн. Увидеть все это своими глазами мы сможем во втором полугодии.

От нынешнего «Атласа» версии Pro достались лишь некоторые элементы подвески и кузов, который подвергся серьезным изменениям. Все остальное, включая силовую установку, системы безопасности, светотехнику и мультимедийный комплекс — абсолютно новое. Именно поэтому кроссовер Geely Atlas Pro встанет на ступень выше своего предшественника.

Сппереди новинку будут отличать новые бампер, капот и крылья, а также более крупная решетка радиатора. Фары изменят форму и станут светодиодными. Сзади автомобиль украсят яркие светодиодные фонари, а дверь багажного отсека обзаведется электроприводом.

Фото производителя.

В интерьере от прежнего кроссовера не останется ровным счетом ничего: по уровню роскоши и премиальности будет напоминать флагманскую «Тугеллу»! А все потому, что при разработке салона Atlas Pro были использованы более дорогие материалы, а также искусно подобрана текстура их исполнения. За приятную атмосферу будет отвечать амбиентная подсветка.

В центральной консоли появится тачскрин медиадиагональю 12,3 дюйма, а классический приборный уступит место 7-дюймовому дисплею. Отдельно отмечается, что сенсорный экран головного устройства способен реагировать даже на прикосновения влажных пальцев и перчаток. Другой приятный бонус — наличие беспроводной зарядки для смартфонов.

Блок управления климатом получит модные «рояльные клавиши». Все сиденья удивят функцией подогрева подушек и спинок, а спинка заднего дивана для комфорта пассажиров порадует регулировкой по углу наклона. Багажное отделение станет просторнее и удобнее: проем сделался шире, а погрузочная высота — ниже.

новинки рынка, авторынок, производители, новая модель, кроссоверы, китайские авто
26 мая 2021
523