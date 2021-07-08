5 новинок авторынка, которые приедут к нам уже в этом году

На нашем рынке настоящий автомобильный бум и это несмотря на то, что коронавирус еще не побежден, а производители до конца не восстановили цепочки поставок. К нам уже приехали такие популярные модели как новые Skoda Octavia, Hyundai Tucson, а также Volkswagen Taos. Кстати, обо всех новинках портал «АвтоВзгляд» уже подробно писал. Настал черед очередной порции автопремьер и начнем мы с яркого представителя отечественного автопрома.

ГАЗ «Соболь NN»

Осенью на выставке «Комтранс» производитель из Нижнего Новгорода покажет «Соболь NN». У автомобиля будут как пассажирские, так и коммерческие версии. Что касается первых, то они идеально подойдут на роль большого вэна по очень доступной цене. Тем более, что оснащение обещают довольно неплохое.

Автомобиль полной массой 2,5 тонны, будет иметь короткую колесную базу и полный набор силовых агрегатов. Обещают дизельные и бензиновые моторы, биотопливный двигатель и даже электрическую силовую установку. Известно, что у нового «Соболя» будет задний мост «Спайсер» и 6-ступенчатая коробка передач. Кстати, обещают и «автомат», и даже полный привод. А еще у «Соболя» должен быть очень приличный клиренс, так что бездорожьем эту машину точно не напугать.

Subaru Outback

В августе мы получим новый японский универсал повышенной проходимости, ведь модель шестого поколения уже сертифицировали в России. Россиянам предложат единственную модификацию с доработанным 2,5-литровым атмосферным мотором с отдачей в 188 л. с., вариатором и полным приводом.

Ожидается, что в списке стандартного оборудования универсала будут 7 подушек безопасности, светодиодные фары, двухзонный климат-контроль, кожаная обивка сидений, электропривод кресла водителя и функция бесключевого доступа.