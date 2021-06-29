Как спасти двигатель автомобиля, который залило водой

Покупка контрактного мотора имеет смысл, если автомобиль у вас старый и подержанный. Скажем, на отечественную классику двигатель вы найдете без проблем, и он не будет стоить бешеных денег. Другое дело, если машина новая и дорогая. Двигатель для премиального авто еще нужно поискать, а потом раскошелиться, ведь стоимость такого агрегата сравнима с космическим кораблем.

Избежать покупки контрактного мотора действительно можно, но с условием, что когда автомобиль постепенно заливает водой, надо действовать очень быстро. Для начала нужно обязательно заглушить двигатель, а затем сдернуть клеммы с аккумулятора. Тем самым, вы избежите гидроудара и обесточите автомобиль, что позволит сохранить в целости цилиндро-поршневую группу и блок управления двигателем (ЭБУ). Даже если в ЭБУ попадет влага, ее можно высушить. Эта нехитрая операция уже позволит сохранить немалые деньги, ведь сам ЭБУ стоит довольно прилично.

Дальше предстоит полная переборка двигателя, поэтому автомобиль нужно отвести в автосервис на эвакуаторе и не заводить мотор, потому как может случиться гидроудар. И вот тогда серьезный ремонт неизбежен.