Как спасти двигатель автомобиля, который залило водой

Покупка контрактного мотора имеет смысл, если автомобиль у вас старый и подержанный. Скажем, на отечественную классику двигатель вы найдете без проблем, и он не будет стоить бешеных денег. Другое дело, если машина новая и дорогая. Двигатель для премиального авто еще нужно поискать, а потом раскошелиться, ведь стоимость такого агрегата сравнима с космическим кораблем.
Избежать покупки контрактного мотора действительно можно, но с условием, что когда автомобиль постепенно заливает водой, надо действовать очень быстро. Для начала нужно обязательно заглушить двигатель, а затем сдернуть клеммы с аккумулятора. Тем самым, вы избежите гидроудара и обесточите автомобиль, что позволит сохранить в целости цилиндро-поршневую группу и блок управления двигателем (ЭБУ). Даже если в ЭБУ попадет влага, ее можно высушить. Эта нехитрая операция уже позволит сохранить немалые деньги, ведь сам ЭБУ стоит довольно прилично.
Дальше предстоит полная переборка двигателя, поэтому автомобиль нужно отвести в автосервис на эвакуаторе и не заводить мотор, потому как может случиться гидроудар. И вот тогда серьезный ремонт неизбежен.
Для начала необходимо слить моторное масло, так как в него точно попала вода. После этого разбираем мотор, снимаем головку блока цилиндров, просушиваем ее. Затем чистим клапаны и распредвал от попавшей внутрь грязи и воды. Далее, снимаем и чистим дроссельную заслонку, меняем масляный и воздушный фильры. А вот свечи и катушки зажигания могут быть «живы», ведь в момент, когда в двигатель попала вода он был обесточен. Это также сохранит деньги при ремонте.
После этого, меняем масло или рабочую жидкость в коробке передач. Если в масле видны белые пятна, значит внутрь засосало воду. Придется снимать коробку и просушивать ее. Если же пятен нет, то нам повезло: вода не успела попасть внутрь, значит с трансмиссией все нормально.
Наконец, проверяем топливную систему. Для этого, демонтируем и чистим топливный бак. Туда влага попадет в любом случае. Возможно, придется поменять и бензонасос, так как его сетка забилась грязью и песком. Затем, убеждаемся, что в топливной системе и инжекторе нет воды. Скорее всего ее там не будет, ведь мотор успели заглушить.
Дальше, остается собрать двигатель, залить в него свежее масло и смонтировать топливную систему. Это долгая работа, зато так можно спасти силовой агрегат от поломки и сделать ремонт не таким разорительным, каким он обычно бывает, когда машина превращается в «утопленника».