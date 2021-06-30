Почему бывалые водители врезают фильтр в систему охлаждения легкового автомобиля

Сейчас производители всех современных легковых автомобилей не ставят никаких фильтров в систему охлаждения двигателя. А вот на грузовиках, чьи пробеги гораздо больше, подобные конструкторские решения можно встретить часто.
Сама идея установки фильтрующего элемента в систему охлаждения не нова и более, чем оправдана. Фильтр улавливает частицы ржавчины и различные примеси, которые ухудшают теплообмен и в перспективе могут довести мотор до перегрева. Дальнобои регулярно меняют такие фильтры, вот поэтому моторы их фур и не знают перегревов.
С легковушками все иначе, ведь подобных фильтров там нет. Поэтому, когда водитель чувствует, что двигатель начинает греться, он открывает капот и видит в расширительном бачке абсолютно чистую охлаждающую жидкость без каких-либо примесей. То есть, по логике, менять такой антифриз еще рано.
Как же тогда понять состояние системы охлаждения и причину повышения температуры? Вот для этого и нужен фильтр. Его прозрачный пластиковый корпус позволяет увидеть количество грязи, которое скапливается в системе. Также он способен уловить крупные частицы, забивающие тонкие каналы в головке блока цилиндров двигателя и радиаторе охлаждения.
Однако тут есть нюанс. Легковой топливный фильтр не предназначен для того, чтобы работать в системе охлаждения. Он не в состоянии долго выдерживать ни давление, ни температуру. Вот поэтому его надо врезать на участке «обратки» перед расширительным бачком или на патрубок, что идет к подогреву дроссельной заслонки.
Наиболее удачным выбором будет фильтр для топлива на ниточной основе, да еще с отстойником. А вот бумажный фильтрующий элемент быстро забьется грязью, а кроме этого рискует не выдержать высокой температуры антифриза и разрушиться.
После установки фильтра проезжаем около 300 км и проверяем его состояние. Если на нем осело много грязи, такой антифриз нужно заменить, а систему охлаждения тщательно промыть. Иначе не миновать перегрева мотора. Следить надо и за самим фильтром. Если он раздулся от температуры, то его нужно срочно заменить новым, иначе не избежать утечки антифриза.
Кстати, поскольку фильтр быстросъемный, он отлично подойдет и для временной диагностики. То есть ставить его можно только, когда надо проверить чистоту системы охлаждения.