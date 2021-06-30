Почему бывалые водители врезают фильтр в систему охлаждения легкового автомобиля

Сейчас производители всех современных легковых автомобилей не ставят никаких фильтров в систему охлаждения двигателя. А вот на грузовиках, чьи пробеги гораздо больше, подобные конструкторские решения можно встретить часто.

Сама идея установки фильтрующего элемента в систему охлаждения не нова и более, чем оправдана. Фильтр улавливает частицы ржавчины и различные примеси, которые ухудшают теплообмен и в перспективе могут довести мотор до перегрева. Дальнобои регулярно меняют такие фильтры, вот поэтому моторы их фур и не знают перегревов.

С легковушками все иначе, ведь подобных фильтров там нет. Поэтому, когда водитель чувствует, что двигатель начинает греться, он открывает капот и видит в расширительном бачке абсолютно чистую охлаждающую жидкость без каких-либо примесей. То есть, по логике, менять такой антифриз еще рано.

Как же тогда понять состояние системы охлаждения и причину повышения температуры? Вот для этого и нужен фильтр. Его прозрачный пластиковый корпус позволяет увидеть количество грязи, которое скапливается в системе. Также он способен уловить крупные частицы, забивающие тонкие каналы в головке блока цилиндров двигателя и радиаторе охлаждения.